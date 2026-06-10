“Adeus, Maria Ortiz”: lançamento movimenta discussão histórica no ES

Nesta quinta-feira (11), o Arquivo Público do Estado do Espírito Santo (APEES) será palco, às 17h30, do lançamento do livro “Adeus, Maria Ortiz!: A incrível história de uma heroína espírito-santense”, assinado pelo historiador José Pontes Schayder.

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O evento integra a programação da 10ª Semana Nacional de Arquivos e promete reacender uma das discussões mais polêmicas da historiografia capixaba.

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Resultado de cerca de 20 anos de pesquisa, a obra apresenta uma análise detalhada de documentos históricos e propõe uma revisão da narrativa que transformou Maria Ortiz em símbolo da resistência à invasão holandesa de Vitória, em 1625. Segundo o autor, as evidências reunidas ao longo do estudo indicam que a personagem, da forma como foi construída pela tradição histórica, não teria existido.

Schayder convida o leitor a conhecer uma interpretação diferente daquela ensinada por gerações de capixabas. A publicação reúne fontes documentais e iconográficas utilizadas para sustentar a tese e ampliar o debate sobre a formação dos mitos históricos no Espírito Santo.

O próprio autor define a obra como o desfecho de uma discussão iniciada publicamente em 2006. No livro, ele afirma ter encontrado um ponto de reconciliação com a história após anos de investigação e análise crítica das fontes disponíveis.

O autor

Professor de História do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) desde 2008, José Pontes Schayder possui trajetória consolidada na pesquisa histórica. Entre suas publicações estão “História do Espírito Santo: uma abordagem didática e atualizada” (2002), “Como se tem escrito a História do Espírito Santo” (2011) e “Passado a limpo: o Estado capixaba e o seu mito fundador” (2017).

Os exemplares estarão disponíveis para compra durante o lançamento pelo valor de R$ 90. O evento é aberto ao público.