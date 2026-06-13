Alegre: último dia do Festival Sabores do Caparaó terá telão para Brasil x Marrocos

O Festival Sabores do Caparaó chega ao seu último dia neste sábado (13) em Alegre, com uma programação que mistura gastronomia regional, shows ao vivo e futebol. A entrada é gratuita.

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A grande novidade da noite será a transmissão em telão do jogo Brasil x Marrocos, marcada para as 19h, no Parque de Exposições da cidade.

A programação começa às 18h, com a abertura oficial do espaço gastronômico. Depois do jogo, o público acompanha os shows de Nabrazi, às 21h, com repertório de brasilidades, e da banda Polifonia, às 23h, trazendo pop rock para encerrar o festival.

O Sabores do Caparaó é um circuito gastronômico e cultural realizado pelo Instituto Panela de Barro em cidades da região do Caparaó capixaba. O evento reúne restaurantes, produtores locais, chefs e atrações musicais para valorizar a culinária regional, os ingredientes da agricultura familiar e a cultura do interior do Espírito Santo.

Antes de chegar ao município, o festival passou por outras cidades da região, como Ibitirama. A edição em Alegre, realizada em parceria com a prefeitura, começou na quinta-feira (11).

Programação deste sábado (13/06)