Alegre: último dia do Festival Sabores do Caparaó terá telão para Brasil x Marrocos
A programação começa às 18h, com a abertura oficial do espaço gastronômico. Depois do jogo, o público acompanha os shows de Nabrazi, às 21h
O Festival Sabores do Caparaó chega ao seu último dia neste sábado (13) em Alegre, com uma programação que mistura gastronomia regional, shows ao vivo e futebol. A entrada é gratuita.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
A grande novidade da noite será a transmissão em telão do jogo Brasil x Marrocos, marcada para as 19h, no Parque de Exposições da cidade.
A programação começa às 18h, com a abertura oficial do espaço gastronômico. Depois do jogo, o público acompanha os shows de Nabrazi, às 21h, com repertório de brasilidades, e da banda Polifonia, às 23h, trazendo pop rock para encerrar o festival.
O Sabores do Caparaó é um circuito gastronômico e cultural realizado pelo Instituto Panela de Barro em cidades da região do Caparaó capixaba. O evento reúne restaurantes, produtores locais, chefs e atrações musicais para valorizar a culinária regional, os ingredientes da agricultura familiar e a cultura do interior do Espírito Santo.
Antes de chegar ao município, o festival passou por outras cidades da região, como Ibitirama. A edição em Alegre, realizada em parceria com a prefeitura, começou na quinta-feira (11).
Programação deste sábado (13/06)
- 18h — Abertura do festival
- 19h — Transmissão do jogo Brasil x Marrocos
- 21h — Show com Nabrazi (Brasilidades)
- 23h — Show com Polifonia (Pop Rock)
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