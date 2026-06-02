Anchieta passa a oferecer Implanon pelo SUS

A Prefeitura de Anchieta, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, começou a disponibilizar gratuitamente o implante contraceptivo Implanon para mulheres atendidas pela rede pública de saúde. A iniciativa amplia as opções de planejamento reprodutivo oferecidas pelo Sistema Único de Saúde (SUS) no município.

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De acordo com a Secretaria de Saúde, o acesso ao procedimento acontece por meio das unidades básicas de saúde. As pacientes passam por orientação, avaliação clínica e, quando atendem aos critérios estabelecidos, são encaminhadas para a realização do procedimento no Centro de Especialidades Unificadas (CEU).

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A chegada do Implanon à rede municipal representa mais uma alternativa para as mulheres que desejam planejar a maternidade de forma segura e eficaz. O método é reconhecido pela alta taxa de efetividade e pela praticidade no uso.

O Implanon é um método anticoncepcional de longa duração que consiste na inserção de um pequeno implante sob a pele do braço. Após a aplicação, o dispositivo pode oferecer proteção contra a gravidez por até três anos, sem a necessidade de uso diário de medicamentos ou intervenções frequentes.

A administração municipal destaca que a ampliação dos serviços voltados à saúde da mulher busca garantir mais autonomia, acesso à informação e opções adequadas às diferentes necessidades da população feminina.

As interessadas podem procurar a unidade de saúde mais próxima para obter informações sobre os critérios de acesso, avaliação médica e encaminhamento para a implantação do dispositivo.