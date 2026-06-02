Carro fumacê percorre bairros de Itapemirim; veja o cronograma
A Secretaria Municipal de Saúde orienta os moradores a manterem portas e janelas abertas durante a passagem do veículo para ampliar o alcance do inseticida.
A Prefeitura de Itapemirim divulgou o cronograma de circulação do carro fumacê em diferentes regiões do município. A ação integra as medidas de combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
De acordo com a programação, o serviço começou nesta segunda-feira (2) nos bairros Pedrinhos e Morro do Cabelo (Gomes). Já nesta terça-feira (3), o fumacê passa pelas localidades de Bom Será e Rosa Meireles.
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A aplicação continua no dia 6 de junho, quando a equipe atenderá Itaóca (Praia). Em seguida, no dia 7, o carro fumacê percorrerá Piabanha, Beira Rio e Retiro. O cronograma será encerrado no dia 8 de junho, em Itaipava (Centro).
A Secretaria Municipal de Saúde orienta os moradores a manterem portas e janelas abertas durante a passagem do veículo para ampliar o alcance do inseticida. A recomendação também inclui a eliminação de possíveis focos de água parada, medida considerada essencial para reduzir a proliferação do mosquito.
Cronograma do carro fumacê em Itapemirim
- 02 de junho: Pedrinhos e Morro do Cabelo (Gomes)
- 03 de junho: Bom Será e Rosa Meireles
- 06 de junho: Itaóca (Praia)
- 07 de junho: Piabanha, Beira Rio e Retiro
- 08 de junho: Itaipava (Centro)
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