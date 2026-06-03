Anchieta recebe Festival de Música e Sustentabilidade 2026

A Praia Central de Anchieta será palco, entre os dias 4 e 7 de junho, do Festival de Música e Sustentabilidade 2026 – Edição Festa Nacional de São José de Anchieta. Com entrada gratuita, o evento promete reunir moradores e turistas em uma programação diversificada que combina música, gastronomia, artesanato, cultura e conscientização ambiental.

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A iniciativa integra a programação da tradicional Festa Nacional de São José de Anchieta e busca valorizar artistas locais, promover a economia criativa e incentivar práticas sustentáveis por meio de atividades abertas ao público.

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A programação musical começa na quinta-feira (4), com apresentações de Serginho Oliveira, às 19h, e Cadu Caruzo, às 22h. As atividades seguem até 1h da manhã.

Na sexta-feira (5), o público poderá acompanhar o Grupo de Capoeira Libertação, às 19h, seguido pelo show de Edson Mineiro e Goiano, às 20h. A noite será encerrada com a Banda Forrofiá, às 22h.

O sábado (6) terá apresentações do grupo Forró 1/4 de Coco, às 20h, e da Banda Sambadam, às 22h, com encerramento previsto para meia-noite.

Já no domingo (7), a programação começa ao meio-dia com Vinícius Herkenhof. Em seguida, sobem ao palco Reden Matos, às 15h, Resenha de Pagode, às 17h, e Versão Pirata, às 20h. O encerramento do festival está previsto para as 22h.

Além dos shows, o Festival de Música e Sustentabilidade contará com espaços dedicados à gastronomia regional, exposição de artesanato, atividades culturais e ações voltadas à conscientização ambiental, reforçando a proposta de unir entretenimento e sustentabilidade em um único evento.

Programação

Quinta-feira (04/06)

19h – Serginho Oliveira

22h – Cadu Caruzo

1h – Encerramento

Sexta-feira (05/06)

19h – Grupo de Capoeira Libertação

20h – Edson Mineiro e Goiano

22h – Banda Forrofiá

1h – Encerramento

Sábado (06/06)

20h – Forró 1/4 de Coco

22h – Banda Sambadam

0h – Encerramento

Domingo (07/06)

12h – Vinícius Herkenhof

15h – Reden Matos

17h – Resenha de Pagode

20h – Versão Pirata

22h – Encerramento

Local: Praia Central de Anchieta

Data: 4 a 7 de junho de 2026

Entrada: Gratuita