Incaper alerta para seca persistente e calor acima da média no ES

O Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) divulgou o balanço climático de maio e a previsão para junho de 2026 no Espírito Santo. O levantamento aponta a consolidação do período seco no Estado, com chuvas escassas, temperaturas acima da média e déficit hídrico em todos os municípios monitorados.

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Em maio, a distribuição das chuvas foi irregular e insuficiente para repor a água perdida para a atmosfera. Os acumulados ficaram abaixo de 20 milímetros em 21 dos 31 municípios monitorados, enquanto o balanço hídrico apresentou resultado negativo em todo o território capixaba.

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Segundo a Coordenação de Meteorologia do Incaper, as regiões Norte e Noroeste registraram os déficits hídricos mais expressivos, aumentando a necessidade de atenção ao uso da água e ao planejamento das atividades agropecuárias.

Para junho, a previsão indica a manutenção das características típicas do período seco. Os volumes de chuva devem permanecer reduzidos, com maiores acumulados esperados nas regiões Sul e Serrana e menores índices nas regiões Norte e Noroeste.

As temperaturas também devem seguir acima da média climatológica em todo o Espírito Santo. Apesar da possibilidade de episódios pontuais de frio mais intenso, especialmente nas regiões Serrana e Sul, a tendência é de predominância de temperaturas elevadas para a época do ano.

Para o setor agropecuário, a orientação é reforçar o planejamento da irrigação, priorizando o uso eficiente da água e o manejo da umidade do solo. O Incaper também recomenda atenção especial às culturas perenes e às pastagens, sobretudo nas regiões Norte e Noroeste, além do monitoramento de pragas favorecidas pelas condições de calor e baixa umidade e do planejamento criterioso dos cultivos de inverno, considerando a disponibilidade hídrica nas propriedades.

O documento completo, com dados detalhados sobre precipitação, temperatura, condições oceânicas e recomendações para diferentes setores, está disponível para consulta – acesse aqui.