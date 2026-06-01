Anchieta terá festival gratuito com shows, gastronomia e sustentabilidade
A programação acontece na Praia Central, com entrada gratuita, reunindo música, gastronomia, artesanato, cultura e consciência ambiental.
A cidade de Anchieta recebe, entre os dias 4 e 7 de junho, o Festival de Música e Sustentabilidade – Edição Festa Nacional de São José de Anchieta 2026, evento que integra a programação oficial de uma das maiores celebrações religiosas e culturais do Espírito Santo. A programação acontece na Praia Central, com entrada gratuita, reunindo música, gastronomia, artesanato, cultura e consciência ambiental.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Neste ano, a Festa Nacional de São José de Anchieta celebra os 460 anos da ordenação presbiteral do “Padre do Brasil”, figura histórica fundamental para a formação religiosa e cultural do país. A programação oficial segue até o dia 9 de junho, com peregrinações, missas, apresentações culturais e atividades especiais no Santuário Nacional de São José de Anchieta, localizado no litoral capixaba.
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Durante os quatro dias de programação, moradores e visitantes poderão aproveitar atrações musicais, experiências gastronômicas, feira de artesanato e ações voltadas à conscientização ambiental e à sustentabilidade. A proposta é unir cultura, turismo e responsabilidade ambiental em um ambiente acessível e familiar.
O festival também busca incentivar o empreendedorismo local, oferecendo espaço para expositores, artesãos e pequenos negócios da região, ampliando as oportunidades de geração de renda e fortalecimento da identidade cultural capixaba.
A iniciativa é realizada pela Cultura & Esporte e Companhia, com organização da HC Produções, apoio da iZ1 Telecom, Prefeitura de Anchieta, Aderes, Governo do Estado do Espírito Santo, por meio da Secretaria de Desenvolvimento, Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, e Governo Federal.
Programação
Quinta 04/06
19h – show com Serginho Oliveira
22h – show com Cadu Caruzo
1h Encerramento
Sexta 05/06
20h – show com Édson Mineiro e Goiano
22h – show com a Banda Forrofiá
1h Encerramento
Sábado 06/06
20h – Resenha das Amigas com as cantoras Mirella Moreira e Bia Garcia
22h – show com Banda Sambadm
00h Encerramento
Domingo 07/06
12h – show com Vinícius Herkenhof
15h – show com Versão Pirata
17h – show com Resenha de Pagode
20h – show com Reder Matos
Serviço
Festival de Música e Sustentabilidade – Edição Festa Nacional de São José de Anchieta 2026
- Praia Central – Anchieta/ES
- 4 a 7 de junho (quinta a domingo)
- Entrada gratuita
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