Artista de Guaçuí recebe reconhecimento internacional na África

Na manhã desta terça-feira, 23 de junho, o bispo diocesano de Cachoeiro de Itapemirim, Dom Luiz Fernando Lisboa, CP, recebeu em seu gabinete a contadora de histórias Eliane Corrêa, da Paróquia São Miguel Arcanjo, em Guaçuí. O encontro foi marcado por um momento de partilha sobre a caminhada de fé da artista, sua recente Crisma e o reconhecimento internacional que receberá nos próximos meses durante uma cerimônia em Angola, na África.

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A visita aconteceu poucos dias após Eliane confirmar publicamente sua fé católica por meio do Sacramento da Crisma, celebrado no último domingo, dia 21. Durante a conversa, Dom Luiz conheceu mais de perto a trajetória da artista, que há décadas se dedica à promoção da cultura, da leitura e da tradição oral, levando mensagens de esperança, amizade, respeito e solidariedade por meio da arte de contar histórias.

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O encontro teve origem justamente durante a celebração da Crisma. Ao ser informado de que uma das crismandas participaria de uma importante premiação internacional em território africano, Dom Luiz manifestou interesse em conhecê-la pessoalmente. A aproximação também ganhou um significado especial por acontecer em um momento de renovação espiritual vivido por Eliane.

Segundo a artista, sua caminhada religiosa foi marcada por um profundo processo de busca e discernimento. Embora tenha recebido os primeiros sacramentos ainda jovem, ela passou por diferentes experiências ao longo da vida antes de retornar de forma mais intensa à vivência da fé católica.

“Eu sentia que faltava alguma coisa. Conheci outras tradições religiosas porque acreditava que só poderia falar sobre aquilo que realmente conhecesse. Mas, em determinado momento, senti no coração que precisava voltar. Foi uma resposta que Deus foi confirmando aos poucos na minha vida”, relatou.

O retorno à Igreja foi incentivado por pessoas da própria comunidade paroquial, entre elas Cida Ribeiro, coordenadora da Escola de Teologia Pastoral Dom Bosco em Guaçuí e madrinha de Crisma da artista. Ela recordou que o reencontro aconteceu de forma simples, através de uma conversa motivada pelo desejo de acolher e aproximar.

“Ela me contou que estava vivendo um momento de procura e que ainda não se sentia plenamente realizada em sua caminhada espiritual. Algum tempo depois, tive a alegria de vê-la sendo apresentada como crismanda. Mais tarde, recebi o convite para ser sua madrinha. Foi uma emoção muito grande acompanhar esse retorno e testemunhar esse novo passo na vida dela”, afirmou.

Além da dimensão religiosa, a visita também foi marcada pelo reconhecimento de uma trajetória artística que ultrapassou as fronteiras do Brasil. Eliane foi convidada para receber o Prêmio Baobá, uma das principais homenagens voltadas à valorização da oralidade, da contação de histórias e dos projetos de incentivo à leitura em língua portuguesa.

Em sua décima edição, o prêmio será realizado na província de Benguela, em Angola, reunindo representantes de diversos países. Do Brasil, apenas 35 profissionais foram convidados para participar da cerimônia, sendo Eliane a única representante do Espírito Santo.

“Receber esse convite é uma grande honra. Estarei representando não apenas Guaçuí, mas todo o nosso estado e, de certa forma, também a nossa Diocese. É um reconhecimento que celebra o trabalho desenvolvido ao longo de muitos anos em defesa da leitura, da cultura e da tradição oral”, destacou.

A artista contou que descobriu sua vocação para a contação de histórias ainda na juventude. Professora, pesquisadora e integrante da Academia Brasileira de Contadores de Histórias, ela transformou a arte da narrativa em instrumento de educação, evangelização e promoção humana.

Segundo Eliane, as histórias possuem a capacidade de tocar as pessoas em diferentes fases da vida, ajudando a transmitir valores e despertando reflexões importantes.

“Tudo aquilo que contribui para melhorar a vida das pessoas pode ser contado através de uma história. Falamos de amizade, coragem, meio ambiente, respeito, diversidade, empreendedorismo e tantos outros temas que ajudam a construir uma sociedade melhor”, explicou.

Durante a visita, também foi apresentada a Dom Luiz a trajetória do espetáculo “Kalunga – A Princesa que Virou Boneca”, obra escrita por Eliane e premiada em festivais de teatro. A produção, inspirada na cultura africana, conquistou diversos reconhecimentos e deverá ganhar uma versão literária nos próximos meses.

A ligação entre a obra e o continente africano tornou o encontro ainda mais significativo. Missionário passionista, Dom Luiz possui forte vínculo com a África, onde viveu por aproximadamente 20 anos antes de assumir a Diocese de Cachoeiro de Itapemirim. A futura participação da artista em um evento internacional realizado em Angola despertou especial interesse do bispo, que acompanhou atentamente os relatos sobre a premiação.

Ao final da visita, Dom Luiz manifestou sua alegria ao conhecer a história de vida da artista, destacando a importância de testemunhos que unem fé, cultura e compromisso com a transformação social. O encontro reforçou o papel da Igreja no incentivo aos talentos colocados a serviço da evangelização e da promoção da dignidade humana.

Para Eliane, a audiência representou mais um momento de confirmação da caminhada que vem percorrendo nos últimos anos.

“Agradeço a Deus por todas as oportunidades, à minha madrinha pelo acolhimento e à Igreja por me receber novamente. A Crisma foi uma confirmação daquilo que eu já vinha sentindo no coração. Poder partilhar essa alegria com Dom Luiz tornou esse momento ainda mais especial”, concluiu.