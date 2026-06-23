Guaçuí realiza mutirão para emissão da Carteira de Identidade

A Prefeitura de Guaçuí, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, realizará um mutirão para emissão da Carteira de Identidade. A ação acontece no dia 26 de junho de 2026, uma sexta-feira, no Centro de Convivência da 3ª Idade.

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O objetivo é facilitar o acesso da população à documentação civil e ampliar o atendimento a moradores que precisam regularizar a situação para acessar direitos e benefícios sociais.

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De acordo com o comunicado divulgado pela Prefeitura, o atendimento terá prioridade para idosos com BPC bloqueado ou cancelado e para adolescentes que precisam receber o benefício Pé-de-Meia.

Os interessados devem fazer a inscrição previamente na Sede da Família Acolhedora. A orientação é que a população não deixe para a última hora, já que a inscrição garante a organização do atendimento no dia do mutirão.

A emissão da Carteira de Identidade é um serviço importante para o acesso a programas sociais, benefícios, matrícula escolar, atendimento em órgãos públicos e outras situações do dia a dia.

Com a iniciativa, a Secretaria Municipal de Assistência Social busca aproximar o serviço da população e garantir mais cidadania aos moradores de Guaçuí.

Serviço

Mutirão de emissão da Carteira de Identidade