Guaçuí realiza mutirão para emissão da Carteira de Identidade
Ação será realizada no dia 26 de junho, no Centro de Convivência da 3ª Idade, com inscrição prévia na Sede da Família Acolhedora.
A Prefeitura de Guaçuí, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, realizará um mutirão para emissão da Carteira de Identidade. A ação acontece no dia 26 de junho de 2026, uma sexta-feira, no Centro de Convivência da 3ª Idade.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
O objetivo é facilitar o acesso da população à documentação civil e ampliar o atendimento a moradores que precisam regularizar a situação para acessar direitos e benefícios sociais.
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De acordo com o comunicado divulgado pela Prefeitura, o atendimento terá prioridade para idosos com BPC bloqueado ou cancelado e para adolescentes que precisam receber o benefício Pé-de-Meia.
Os interessados devem fazer a inscrição previamente na Sede da Família Acolhedora. A orientação é que a população não deixe para a última hora, já que a inscrição garante a organização do atendimento no dia do mutirão.
A emissão da Carteira de Identidade é um serviço importante para o acesso a programas sociais, benefícios, matrícula escolar, atendimento em órgãos públicos e outras situações do dia a dia.
Com a iniciativa, a Secretaria Municipal de Assistência Social busca aproximar o serviço da população e garantir mais cidadania aos moradores de Guaçuí.
Serviço
Mutirão de emissão da Carteira de Identidade
- Data: 26 de junho de 2026, sexta-feira
- Local: Centro de Convivência da 3ª Idade
- Inscrição: Sede da Família Acolhedora
- Prioridade: idosos com BPC bloqueado ou cancelado e adolescentes que precisam receber o Pé-de-Meia
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