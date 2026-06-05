Avenida de Lazer volta neste domingo em Cachoeiro; veja os horários

A Avenida de Lazer em Cachoeiro de Itapemirim está de volta neste domingo (7), com uma programação voltada para esporte, recreação e convivência ao ar livre. A ação acontece em dois pontos da cidade: na Beira Rio, na Praça de Fátima, e no bairro IBC.

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A proposta é oferecer uma manhã diferente para famílias, crianças, jovens e adultos. A programação reúne atividades físicas, espaços para prática esportiva, chute a gol, pula-pula e outras opções de lazer.

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Na Beira Rio, as atividades acontecem das 6h30 às 11h30. Já no bairro IBC, a programação será realizada das 8h às 11h. Os espaços foram preparados para receber o público com ações que incentivam hábitos saudáveis e o uso dos locais públicos da cidade.

Além de estimular a prática esportiva, a Avenida de Lazer também cria um ambiente de integração entre moradores. A iniciativa busca aproximar a população dos espaços urbanos e oferecer alternativas de diversão acessíveis para todos.

Serviço

Avenida de Lazer