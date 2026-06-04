Caminhada Os Passos de Anchieta chega à 27ª edição
Ao longo de quatro dias, milhares de peregrinos, turistas e devotos percorrerão o trajeto que une fé, história, cultura e contato com a natureza, culminando na chegada ao município de Anchieta.
De quinta (4) a domingo (7), durante o feriado de Corpus Christi, acontece a 27ª edição oficial da caminhada Os Passos de Anchieta, um dos mais importantes eventos de turismo religioso e cultural do Espírito Santo. A peregrinação reconstitui o histórico percurso percorrido pelo Padre José de Anchieta, em uma jornada de aproximadamente 100 quilômetros entre Vitória e Anchieta, passando por belas paisagens do litoral capixaba.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Ao longo de quatro dias, milhares de peregrinos, turistas e devotos percorrerão o trajeto que une fé, história, cultura e contato com a natureza, culminando na chegada ao município de Anchieta, destino final da caminhada.
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Parceira do evento, a Prefeitura de Anchieta participa ativamente da organização, oferecendo suporte logístico aos caminhantes por meio de estrutura de transporte e apoio na recepção dos peregrinos. Além disso, a administração municipal preparou uma programação especial no adro do Santuário Nacional de São José de Anchieta para celebrar a chegada dos participantes e marcar o encerramento da caminhada.
Percurso oficial 2026
O roteiro está dividido em quatro etapas:
- 1º Dia – 04 de junho (quinta-feira)
Catedral de Vitória até Barra do Jucu, em Vila Velha – 25 km
- 2º Dia – 05 de junho (sexta-feira)
Barra do Jucu até Setiba, em Guarapari – 28 km
- 3º Dia – 06 de junho (sábado)
Setiba até Meaípe, em Guarapari – 24 km
- 4º Dia – 07 de junho (domingo)
Meaípe até a Igreja Matriz/Santuário Nacional de São José de Anchieta – 23 km
Estrutura e apoio aos participantes
Durante todo o percurso, a organização disponibilizará pontos de apoio com água, frutas e assistência básica aos peregrinos, garantindo mais segurança e conforto ao longo da caminhada.
Para participar, os interessados devem realizar inscrição antecipada por meio dos canais oficiais do evento, onde também estão disponíveis informações sobre taxas e pacotes de apoio. https://ospassosdeanchieta.com/inscricoes/
Dicas para os peregrinos
Para aproveitar a experiência com mais segurança e conforto, a organização recomenda:
- Utilizar calçados já amaciados;
- Usar meias grossas para evitar bolhas;
- Vestir roupas leves e com proteção UV;
- Levar mochila com garrafa de água;
- Utilizar protetor solar durante todo o percurso.
Fé, história e tradição
Mais do que uma caminhada, Os Passos de Anchieta é uma experiência de espiritualidade e reflexão que mantém viva a memória do santo jesuíta que dedicou sua vida à evangelização e à construção da história do Espírito Santo.
Com o apoio da Prefeitura de Anchieta e de diversas instituições parceiras, a expectativa é de mais uma edição marcada pela organização, acolhimento e pela emoção da chegada ao Santuário Nacional de São José de Anchieta, um dos mais importantes destinos de turismo religioso do Brasil.
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