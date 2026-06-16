BR-101 registra queda de quase 12% nos acidentes em 2026

A segurança viária na BR-101 ES/BA apresentou avanços significativos nos cinco primeiros meses de 2026. Dados da Ecovias Capixaba mostram que o número de acidentes registrados entre janeiro e maio caiu 11,9% em comparação ao mesmo período do ano passado. Também houve redução no número de vítimas fatais (-9,6%) e de feridos (-10,9%).

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Ao todo, foram registrados 1.428 acidentes na rodovia, contra 1.620 ocorrências nos primeiros cinco meses de 2025. O número de vítimas fatais passou de 52 para 47, enquanto o total de feridos caiu de 939 para 837.

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Apesar da melhora dos indicadores, os números ainda preocupam. Motociclistas foram as principais vítimas dos acidentes fatais, representando 44% das mortes, seguidos por ocupantes de carros e caminhões (36%) e pedestres (20%). Quase oito em cada dez mortes ocorreram com homens, que representam 79% dos registros fatais.

As colisões traseiras foram o tipo de acidente mais frequente, com 315 ocorrências, mas não as mais letais. Colisões frontais aparecem como principal causa de morte na BR-101, com 10 óbitos no período, seguidas por atropelamentos de pedestres (9 mortes) e colisões laterais (6 mortes). Os acidentes mais graves estão associados a situações de alto impacto, muitas vezes relacionadas a ultrapassagens indevidas, invasão de faixa ou perda de controle do veículo.

Períodos de maior risco

Os dados indicam que as sextas-feiras concentraram o maior número de acidentes em geral (263 registros), enquanto o período da tarde registrou 470 ocorrências. Já entre os acidentes fatais, domingos foram os dias mais críticos (8 óbitos) e o período noturno concentrou o maior número de mortes (13 ocorrências).

Entre as vítimas fatais que ocupavam carros ou caminhões, 27% não utilizavam cinto de segurança no momento do acidente.

Investimentos em infraestrutura e segurança

Além de ações de fiscalização e conscientização, a Ecovias Capixaba trabalha continuamente na modernização da infraestrutura da rodovia. Até maio de 2026:

Mais de 1.200 placas de sinalização foram revitalizadas ou implantadas.

de sinalização foram revitalizadas ou implantadas. Foram instalados ou recuperados 14,5 km de defensas metálicas .

. Revitalizados 330 km de sinalização horizontal .

. Realizados reparos em 54,1 km de pavimento.

A ampliação das defensas metálicas atende às novas normas de segurança rodoviária, protegendo áreas de risco e obstáculos à beira da pista.

Estrutura operacional e atendimentos

Entre janeiro e maio, a concessionária registrou 22.723 ocorrências e realizou 31.800 atendimentos, incluindo:

2.299 atendimentos médicos

11.622 atendimentos mecânicos

13.325 inspeções de veículos

A presença constante das equipes permite respostas rápidas, reduz impactos, garante a fluidez do tráfego e reforça a segurança dos usuários.

Transparência e monitoramento

A divulgação mensal do book da Ecovias Capixaba busca aumentar a transparência das informações, subsidiar políticas de prevenção e fortalecer as medidas voltadas à redução de acidentes e preservação de vidas na BR-101.