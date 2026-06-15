Carga de maconha apreendida na BR-101 poderia render R$ 400 mil ao tráfico no ES

Uma ação da Polícia Militar resultou na apreensão de aproximadamente 41 quilos de maconha na tarde do último domingo (14), em São Mateus, no Norte do Espírito Santo. Um homem foi detido durante a ocorrência, registrada às margens da BR-101.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Policiais do 13º Batalhão faziam patrulhamento na rodovia quando perceberam um veículo trafegando em zigue-zague nas proximidades da Comunidade Paulista. Diante do risco para outros motoristas, a equipe decidiu realizar a abordagem em um local seguro.

Leia mais: Idoso de 66 anos é esfaqueado dentro de residência no Espírito Santo

Durante a fiscalização, os militares sentiram um forte odor característico de maconha vindo do interior do automóvel. A suspeita levou à revista do veículo, onde foram encontradas quatro caixas de papelão contendo 44 tabletes da droga.

Ao todo, foram apreendidos cerca de 41 quilos de maconha. Conforme estimativas da polícia, o entorpecente poderia render aproximadamente R$ 400 mil ao tráfico após ser fracionado e distribuído.

O motorista foi preso e levado, juntamente com todo o material apreendido, para a 18ª Delegacia Regional de São Mateus, onde a ocorrência foi registrada.

Já o veículo utilizado no transporte da carga ilícita foi removido para um pátio credenciado pelo Detran e permanece à disposição das autoridades responsáveis pela investigação.