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BR-101 terá interdição total em Anchieta nesta quarta (24)

BR-101 será totalmente interditada em Anchieta nesta quarta (24), das 14h às 15h, para desmonte de rochas na rodovia.

Foto: Ecovias/BR 101

A BR-101 será totalmente interditada no km 368,590, em Anchieta, nesta quarta-feira (24), das 14h às 15h. O bloqueio acontecerá para a realização de desmonte de rochas no trecho.

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Durante a operação, a Ecovias Capixaba vai impedir temporariamente a passagem de veículos e pedestres. A medida busca garantir a segurança dos motoristas, moradores e equipes envolvidas no serviço.

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Após a detonação, a concessionária vai avaliar as condições da pista. Caso necessário, poderá implantar o sistema de Pare e Siga até a conclusão da limpeza do trecho.

O desmonte de rochas faz parte das obras de duplicação da BR-101 Sul. Os trabalhos ocorrem entre os quilômetros 357,690 e 373,700, no trecho entre Anchieta e Iconha.

A previsão é que essa etapa da obra seja concluída até o fim de 2026. A atividade usará explosivos de forma controlada, com base em critérios técnicos e protocolos de segurança.

Segundo a concessionária, a operação deve retirar cerca de 956,25 m³ de material rochoso.

Em caso de chuva ou condições climáticas desfavoráveis, a operação poderá ser cancelada e reprogramada por questões de segurança.

A Ecovias Capixaba orienta os motoristas a redobrarem a atenção ao passar pela região. A concessionária também reforça a importância de respeitar a sinalização instalada no trecho.

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Jornalista com mais de uma década de experiência em produção de conteúdo jornalístico e cobertura de temas políticos, de segurança pública e institucionais. Atua com redação e edição de matérias para diferentes plataformas. Também possui experiência em comunicação política e eleitoral, assessoria de imprensa e redação publicitária.

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