Homem que atirou contra mulher é preso na zona rural de Iúna

A Polícia Civil do Espírito Santo prendeu, na manhã desta terça-feira (23), um homem de 40 anos investigado por tentativa de homicídio em Iúna, no Caparaó capixaba.

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A prisão ocorreu no Córrego da Serrinha, zona rural do município. Os policiais cumpriram mandado de prisão preventiva e de busca e apreensão domiciliar.

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Segundo o titular da Delegacia de Polícia de Iúna, delegado Nelson Coelho Fonseca Júnior, o suspeito teria atentado contra a vida de uma mulher nas proximidades de uma borracharia. A motivação, conforme a investigação, teria sido ciúmes.

A vítima foi atingida por disparos de arma de fogo e precisou ficar internada por sete dias em uma unidade hospitalar de Cachoeiro de Itapemirim.

Os policiais localizaram o investigado em uma lavoura de café no Córrego da Serrinha, onde ele trabalhava. Ele recebeu voz de prisão no local.

Em seguida, a equipe realizou buscas na casa do suspeito. Nenhum material ilícito foi encontrado.

Após os procedimentos na Delegacia de Polícia de Iúna, o homem foi encaminhado ao sistema prisional. O inquérito policial já foi concluído e enviado ao Poder Judiciário.