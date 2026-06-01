BRK promove campanha para regularização de contas em atraso

Durante o mês de junho, os clientes da BRK com contas de água e esgoto em atraso terão uma oportunidade exclusiva para regularizar as pendências.

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O Feirão da Copa entra em campo com descontos que podem chegar a 70% do valor do débito. A iniciativa tem objetivo de auxiliar os clientes a “virarem o jogo” e limparem o nome.

“Nosso foco é facilitar a regularização dos débitos, evitando restrições no nome e garantindo a continuidade do abastecimento de água. Para isso, estruturamos condições flexíveis de negociação, permitindo que cada cliente encontre a alternativa mais adequada para superar a inadimplência” explica Flavio Galindo, gerente comercial da BRK em Cachoeiro.

O Feirão da Copa oferece descontos exclusivos. Nos canais de atendimento da BRK, as negociações oferecem desconto de até 70% para pagamento à vista e opções de parcelamentos em até 36 vezes. No cartão de crédito, os parcelamentos podem ocorrer em até 21 vezes, com negociações na agência virtual Minha BRK ou em sites parceiros: Serasa Limpa Nome e Flexpag .

“Os clientes BRK podem avaliar as melhores condições de pagamento de acordo com sua realidade financeira. Nesta ação comercial, é possível encontrar condições que facilitam a quitação das dívidas”, complementa Flavio Galindo.

As condições especiais do Feirão da Copa estarão disponíveis durante todo o mês de junho.

Informações:

Feirão da Copa – de 01/06 a 30/06

Canais de Negociação:

Atendimento presencial em Cachoeiro de Itapemirim