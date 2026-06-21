Cachoeiro acelera obras para reduzir riscos de deslizamentos

Três obras de contenção estão em etapas finais de construção em Cachoeiro: nos bairros Alto Amarelo, Nova Brasília e Amarelo. Na região central, tem construção de muro em estágio inicial, atrás do Centro Regional de Especialidades (CRE).

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A prefeitura conduz os serviços por meio de parcerias e com recursos próprios, para promover mais segurança a quem mora próximo a áreas de risco.

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Passou pela concretagem nesta semana o muro na avenida Félix Cheim, trecho da Linha Vermelha na altura do Nova Brasília. A verba é de emenda parlamentar, por meio do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional.

No Alto Amarelo, a parceria é com o governo estadual, pelo Fundo Cidades. Os moradores da área, que abrange o Beco do Olímpio e a Rua da Paz, precisaram conviver por anos com medo de deslizamentos em dias de forte chuva, principalmente. A empresa concretou a estrutura recentemente e fará na parte baixa o novo passeio público.

Próximo dali, a prefeitura aplicou a proteção com geomanta, na Rua Jerônimo Ribeiro, principal via do Amarelo. As equipes agora se mobilizam para concluir o acabamento na base da encosta e o passeio público.

“Esse trecho no Amarelo é muito movimentado, pois liga um dos acessos da cidade, na região do União, ao centro. Então, foi um desafio, com trânsito em meia pista durante um período. Agora, estamos prestes a entregar um local mais bonito e muito mais seguro”, avalia o secretário municipal de Obras, Astor Dilem.

Muro do CRE tem parceria com governo estadual

Operários deram início, nesta sexta (19) à retirada de vegetação atrás do CRE. A limpeza é a primeira etapa para erguer o muro, com verba estadual do Fundo Cidades.

Meses antes, ganharam contenção os bairros Zumbi e Recanto. Já no Nossa Senhora Aparecida, há poucas semanas, o ônibus voltou a circular normalmente após a liberação da Rua Antônio dos Santos, principal acesso ao bairro. O trecho recebeu muro e nova pavimentação.