Cachoeiro inicia preparação para a tradicional Quermesse de São Pedro

A montagem da estrutura da tradicional Quermesse de São Pedro, no pátio da Catedral de São Pedro, em Cachoeiro de Itapemirim, teve início no dia 8 de junho. A etapa marca um dos principais momentos de preparação para a festa, que será realizada de 19 a 27 de junho, durante a novena em honra ao padroeiro.

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Os trabalhos começaram com o fechamento e a lavagem do pátio da Catedral, antes da instalação das barracas e do palco. Segundo uma das coordenadoras da quermesse, Valéria Bressan, a preparação precisa ser iniciada com antecedência para garantir que todos os espaços estejam prontos para receber fiéis, voluntários e visitantes.

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“A estrutura das barracas começa a ser montada com uns doze dias de antecedência. Neste ano, ela começou no dia 8 de junho, com o fechamento do pátio e a lavagem, que a prefeitura todo ano manda um carro-pipa para fazer”, relatou Valéria.

Após a limpeza, a montagem passa a ser conduzida por uma equipe formada por voluntários. Toda a estrutura utilizada nas barracas e no palco pertence à própria Catedral e fica armazenada, durante o ano, em um depósito da igreja. O material inclui peças metálicas e de madeira, reaproveitadas anualmente na realização da quermesse.

“São pessoas voluntárias. Toda a estrutura do palco e das barracas, metálica e de madeira, é da própria Catedral e fica guardada na Catedral”, explicou a coordenadora.

Mais do que uma etapa operacional, a montagem das barracas simboliza o esforço coletivo que sustenta a quermesse e permite a realização da programação ao longo dos nove dias. É nesse espaço que serão organizadas as barracas de comidas, doces, bebidas, pescaria, bazar e demais atividades que movimentam a comunidade paroquial.

Para Valéria, a dedicação dos voluntários é essencial para que a festa aconteça. O trabalho exige disponibilidade, organização e espírito de serviço, tanto na montagem da estrutura quanto no atendimento ao público durante a quermesse.

“É um esforço muito grande, é uma doação muito grande dessas pessoas, assim como daquelas que trabalham nas barracas”, afirmou.

A preparação, no entanto, começa bem antes da montagem física. De acordo com Valéria, uma comissão de festas foi formada ainda no ano passado para planejar a edição deste ano. As conversas e a divisão de tarefas têm início meses antes da abertura oficial.

“Para essa organização, foi formada desde o ano passado uma comissão de festas. A comissão começa seu trabalho com bastante antecedência. Mais ou menos em abril nós já começamos a conversar e a distribuir as tarefas”, contou.

A quermesse conta com a participação das 19 comunidades paroquiais, que atuam diretamente nas barracas e em diferentes frentes de trabalho. Cada comunidade contribui com a produção de alimentos, organização dos espaços, atendimento ao público ou doações. Essa mobilização é uma das principais marcas da festa.

Além de manter viva uma tradição religiosa e comunitária, a quermesse também contribui para a manutenção da Catedral. A arrecadação obtida durante os dias de festa é destinada ao fundo paroquial, a melhorias no templo, à aquisição de materiais e a outras necessidades da igreja.

O apoio de patrocinadores e doadores também é considerado fundamental para garantir a realização da festa com melhor estrutura e menor custo. Segundo a coordenadora, a quermesse exige muitos investimentos, e as doações ajudam a ampliar o resultado financeiro.

“Se nós formos comprar tudo, a renda fica muito baixa para o porte e o esforço que é feito na festa. Então o patrocínio é fundamental pra gente”, afirmou.

Com as barracas funcionando diariamente a partir das 18h, a quermesse acompanhará a programação religiosa da novena. Durante a semana, as missas serão celebradas às 19h30; aos sábados e domingos, às 19h. Após as celebrações, o pátio da Catedral se transformará em espaço de convivência, gastronomia, cultura e partilha.

Serviço

Quermesse de São Pedro

Data: 19 a 27 de junho

19 a 27 de junho Local: Pátio da Catedral de São Pedro, em Cachoeiro de Itapemirim

Pátio da Catedral de São Pedro, em Cachoeiro de Itapemirim Horário das barracas: a partir das 18h

a partir das 18h Missas: às 19h30 durante a semana; aos sábados e domingos, às 19h

Cardápio: escondidinho, pela égua, caldo verde, polenta, churrasquinho, pastel, quibe, coxinha, bolinho de aipim, doces, canjicão, chocolate quente, caldo de cana, refrigerante e sorvete.

Outras atividades: pescaria, bazar de roupas e itens de casa e ação solidária.

Atrações culturais: grupos musicais, 26º Encontro Cachoeirense de Corais, quadrilha, chorinho instrumental e apresentação de balé do Projeto De Dentro para Fora.

Ação solidária: prêmios incluem uma bicicleta elétrica, uma televisão e três prêmios de R$ 1,5 mil.