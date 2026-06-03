Cachoeiro: Linha Vermelha está interditada; veja o motivo
Durante o período, motoristas devem redobrar a atenção à sinalização e utilizar rotas alternativas.
A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim informa que a Linha Vermelha está interditada a partir desta quarta-feira (3), no trecho entre a Igreja São Francisco de Assis e a entrada do bairro Zumbi, para a confecção dos tradicionais tapetes de Corpus Christi.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
A interdição tem como objetivo garantir a segurança dos participantes e permitir a realização dos trabalhos de preparação para as celebrações religiosas. Durante o período, motoristas devem redobrar a atenção à sinalização e utilizar rotas alternativas.
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A previsão é que o trecho seja liberado após o encerramento da procissão de Corpus Christi, na quinta-feira (4), tão logo sejam concluídos os serviços de limpeza e desobstrução da via.
A prefeitura agradece a compreensão da população e reforça a importância da colaboração de todos para a realização segura de uma das mais tradicionais manifestações religiosas do município.
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