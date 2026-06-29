Cachoeiro mantém serviços essenciais durante feriado municipal

Na segunda (29), o Dia de Cachoeiro será comemorado com feriado municipal. Mas os serviços essenciais não serão paralisados: equipes nas áreas de saúde, limpeza urbana, plantão no cemitério municipal, segurança e trânsito atuarão para garantir os atendimentos.

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Além disso, servidores da Secretaria Municipal de Cultura atuarão em esquema especial para atender às demandas que surgirem relacionadas à Festa de Cachoeiro.

Os demais órgãos municipais serão reabertos na terça (30).

Saúde

As unidades de Pronto Atendimento continuarão funcionando 24h. São elas: UPA do bairro Marbrasa; Centro de Saúde Paulo Pereira Gomes (PPG), no Baiminas; PA de Itaoca (cuja ambulância pode ser acionada pelo telefone 3539-1285); e Pronto Atendimento Infantil (PAI), no bairro Aquidaban (para crianças menores de 12 anos).

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) poderá ser acionado, a qualquer hora, pelo telefone 192, em casos de urgência e emergência. Já as Unidades Básicas de Saúde (UBS) e a Policlínica Municipal Bolívar de Abreu reabrem na terça (30).

Ceasa e Mercados Municipais

Os mercados municipais não funcionarão segunda (29). Já a Ceasa, funcionará normalmente.

Coleta de lixo e cemitério

A coleta de lixo funcionará normalmente. Além disso, haverá funcionários, em regime de escala, atuando no cemitério municipal do Coronel Borges. Eles atenderão das 7h às 17h e, depois desse horário, haverá um servidor de plantão na capela.

Guarda Municipal, agentes de trânsito e Defesa Civil

Os agentes de trânsito atuarão em regime de plantão. A Guarda Civil Municipal trabalhará normalmente. Tanto os agentes quanto os guardas poderão ser acionados, em caso de necessidade, via 190 (Ciodes). A Defesa Civil deixará servidores de sobreaviso que atenderão, a qualquer hora, pelo telefone (28) 98814-3497.

Centros Culturais

O Museu Ferroviário estará aberto no dia 29, durante o desfile cívico escolar, das 8h30 às 12h. Os demais centros culturais permanecerão fechados na data.

Ouvidoria

Os cidadãos poderão registrar solicitações de serviços, reclamações, denúncias, e elogios na Ouvidoria Geral do Município por meio do aplicativo “Cachoeiro On-line”. Outras opções são a página https://ouvidoria.cachoeiro.es.gov.br/ , o e-mail [email protected] e mensagens pelo WhatsApp do número 28 98814-3357. As manifestações por esses canais serão respondidas a partir do primeiro dia útil depois do feriado.

Ônibus

No Dia de Cachoeiro (29), os ônibus funcionarão com horário de feriado.