Cachoeiro: prefeitura esclarece sobre alojamentos no "Paulo Pereira" e paciente em UPA do Marbrasa

A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim divulgou, nesta quarta-feira (17), nota oficial para esclarecer informações que circularam nas redes sociais sobre as condições dos alojamentos destinados aos servidores do Pronto Atendimento Paulo Pereira Gomes (PPG) e sobre o atendimento prestado a pacientes nas unidades municipais de saúde.

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Em relação aos alojamentos destinados aos profissionais do PPG, a prefeitura informa que os espaços estão adequados para o descanso das equipes e que as imagens atualmente registradas demonstram a realidade das instalações utilizadas pelos servidores.

As camas disponíveis nos alojamentos são equipamentos hospitalares retirados da assistência por não atenderem mais aos requisitos necessários para uso em pacientes, devido à ausência de alguns componentes específicos. Após serem desativadas para fins assistenciais, elas foram adaptadas e destinadas aos espaços de descanso dos profissionais, contribuindo para melhores condições de acomodação das equipes.

Paciente em maca no chão na UPA do Marbrasa

A admnistração municipal também esclarece informações relacionadas a uma imagem divulgada em rede social que mostra um paciente em uma maca no chão. O caso refere-se a um paciente assistido pelo Centro de Atendimento Psiquiátrico Aristides Alexandre Campos (CAPAAC), que deu entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Marbrasa e permaneceu no local por menos de 30 minutos, sendo posteriormente encaminhado para a unidade de referência responsável pelo seu atendimento.

O município informa ainda que não procede a informação de que o registro teria sido realizado por familiares do paciente, uma vez que ele não possui familiares.

A Prefeitura de Cachoeiro reafirma seu compromisso com a valorização dos profissionais da saúde, com a qualidade da assistência prestada à população e com a transparência na divulgação das informações, destacando que os atendimentos e as estruturas das unidades municipais seguem sendo acompanhados e aperfeiçoados continuamente para garantir um serviço cada vez mais eficiente à população.