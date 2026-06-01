Cachoeiro recebe evento gratuito voltado ao empreendedorismo e inovação

A Praça Jerônimo Monteiro será palco de uma grande ação voltada ao fortalecimento do empreendedorismo em Cachoeiro de Itapemirim. Nesta segunda-feira (2), das 16h às 21h, acontece o Conecta Empreendedor 2026, evento que reunirá empreendedores, instituições parceiras, investidores e a população em um ambiente dedicado à inovação, geração de negócios e desenvolvimento econômico.

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Promovida pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (Semdec), a iniciativa tem como objetivo incentivar o crescimento dos pequenos negócios, ampliar a rede de contatos entre empreendedores e aproximar a população dos serviços e oportunidades disponíveis para quem deseja empreender ou expandir suas atividades.

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A programação contará com o lançamento oficial da segunda edição do Programa Gênesis Centro Sul, iniciativa voltada ao apoio de empreendedores e projetos inovadores da região. O público também terá acesso a atendimentos e orientações para Microempreendedores Individuais (MEIs), informações sobre linhas de crédito por meio do NossoCrédito, além de suporte para quem busca formalizar ou fortalecer seu negócio.

Outro destaque será a feira de negócios, que reunirá expositores dos mais diversos segmentos, incluindo artesanato, produtos e serviços. O espaço foi planejado para estimular novas parcerias, ampliar a visibilidade das marcas participantes e gerar oportunidades de comercialização.

Além das atividades voltadas ao empreendedorismo, o evento oferecerá uma área gastronômica com diversos food trucks e apresentações de música ao vivo, proporcionando um ambiente de convivência, networking e entretenimento para toda a família.

Conecta Empreendedor

O Conecta Empreendedor conta com a parceria de instituições que atuam no desenvolvimento da inovação e do empreendedorismo no Espírito Santo, fortalecendo a criação de um ecossistema cada vez mais favorável aos negócios em Cachoeiro de Itapemirim.

O secretário interino de Desenvolvimento Econômico de Cachoeiro, Rodolfo Fernandes do Carmo, destaca a importância da iniciativa para o fortalecimento da economia local.

“O Conecta Empreendedor foi pensado para aproximar oportunidades, conectar pessoas e incentivar o desenvolvimento de novos negócios. É um espaço onde empreendedores encontram informação, capacitação, possibilidades de crédito e, principalmente, conexões que podem impulsionar seus projetos e contribuir para o crescimento econômico de Cachoeiro”, destacou.

Serviço:

Conecta Empreendedor 2026