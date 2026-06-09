Cachoeiro terá dia de sol entre nuvens e sem previsão de chuva

Os moradores de Cachoeiro de Itapemirim podem esperar uma terça-feira de tempo estável e temperaturas agradáveis. A previsão indica presença de sol ao longo do dia, acompanhado por muitas nuvens e períodos de céu nublado, mas sem expectativa de chuva.

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Durante a madrugada e a manhã, o tempo permanece firme, com o sol aparecendo entre as nuvens. As temperaturas começam mais baixas, com mínima prevista de 14°C, proporcionando um início de dia mais frio para os cachoeirenses.

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À tarde, o céu deve permanecer parcialmente nublado. Mesmo com a maior cobertura de nuvens, a temperatura sobe gradativamente e pode atingir os 28°C, garantindo sensação térmica confortável em boa parte do município.

Já durante a noite, a tendência é de melhora nas condições do tempo. A nebulosidade diminui e o céu fica mais aberto, favorecendo um clima agradável para atividades ao ar livre.

A umidade relativa do ar deve variar entre 43% e 94%, enquanto os ventos sopram de forma fraca a moderada, com velocidade média em torno de 4 km/h.

Com a ausência de chuva e temperaturas equilibradas, o dia será favorável para compromissos externos, prática de atividades físicas e deslocamentos pela cidade.