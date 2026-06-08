Empresa abre novas vagas de emprego e estágio no Sul do ES

A Imerys, uma das principais empresas do setor mineral, está com processo seletivo aberto para contratação de profissionais e estagiários em diferentes áreas. As oportunidades são oferecidas em parceria com a AG3 Solutions e atendem candidatos de Cachoeiro de Itapemirim, Jerônimo Monteiro, Itaóca e municípios vizinhos.

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As vagas disponíveis abrangem áreas estratégicas da companhia e contemplam desde estudantes em formação até profissionais já qualificados. A iniciativa busca reforçar equipes ligadas à produção, processos industriais, laboratório e manutenção.

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Entre as oportunidades abertas está a vaga para Estagiário em Excelência Operacional. A empresa procura candidatos com formação ou graduação em andamento em Engenharia Química, Engenharia de Produção ou Engenharia de Minas, além de conhecimento em inglês. Os selecionados terão acesso a benefícios como convênio médico e odontológico, alimentação no local e transporte fretado.

Outra oportunidade é para Estagiário de Engenharia de Processos. Neste caso, podem participar estudantes de Engenharia Química, Engenharia de Minas, Engenharia de Produção, Engenharia de Controle e Automação, Engenharia Mecatrônica ou áreas relacionadas. Também é necessário possuir inglês e conhecimentos intermediários de informática.

A seleção inclui ainda vaga para Técnico Químico. Os interessados devem possuir curso técnico concluído, registro ativo no Conselho Regional de Química (CRQ) e experiência ou conhecimento em análises químicas, controle de qualidade e rotinas laboratoriais.

Já para a função de Mecânico de Manutenção, a empresa oferece um pacote de benefícios mais amplo, incluindo assistência médica, odontológica e farmacêutica, seguro de vida, previdência privada, vale-alimentação, academia por meio do Gympass, participação nos lucros e transporte fretado.

Confira as vagas disponíveis

Estagiário em Excelência Operacional

Requisitos:

Engenharia Química;

Engenharia de Produção;

Engenharia de Minas;

Conhecimento em inglês.

Benefícios:

Convênio médico e odontológico;

Refeitório no local;

Transporte fretado para Cachoeiro de Itapemirim, Jerônimo Monteiro e Itaóca.

Estagiário de Engenharia de Processos

Requisitos:

Ensino superior em andamento em: Engenharia Química; Engenharia de Minas; Engenharia de Produção; Engenharia de Controle e Automação; Engenharia Mecatrônica; Áreas correlatas;

Inglês intermediário;

Conhecimento intermediário em informática.

Benefícios:

Convênio médico e odontológico;

Refeitório no local;

Transporte fretado.

Técnico Químico

Requisitos:

Curso técnico em Química concluído;

CRQ ativo;

Experiência em laboratório industrial e controle de qualidade;

Conhecimento em análises químicas e físicas;

Conhecimento em boas práticas laboratoriais e segurança química;

Pacote Office básico ou intermediário.

Mecânico de Manutenção

Benefícios:

Convênio médico, odontológico e farmacêutico;

Seguro de vida;

Previdência privada;

Convênio academia (Gympass);

Vale-alimentação de R$ 250 mensais;

Refeitório no local;

Transporte fretado para Cachoeiro de Itapemirim, Jerônimo Monteiro e Itaóca;

Participação nos lucros equivalente a um salário.

Os interessados podem obter mais informações e enviar currículo pelo telefone (28) 99992-4164. A expectativa é que as vagas sejam preenchidas nos próximos dias, reforçando o quadro de colaboradores da empresa na região.