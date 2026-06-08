Empresa abre novas vagas de emprego e estágio no Sul do ES
Processo seletivo contempla vagas para estágio em engenharia, técnico químico e mecânico de manutenção, com benefícios e transporte para cidades da região.
A Imerys, uma das principais empresas do setor mineral, está com processo seletivo aberto para contratação de profissionais e estagiários em diferentes áreas. As oportunidades são oferecidas em parceria com a AG3 Solutions e atendem candidatos de Cachoeiro de Itapemirim, Jerônimo Monteiro, Itaóca e municípios vizinhos.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
As vagas disponíveis abrangem áreas estratégicas da companhia e contemplam desde estudantes em formação até profissionais já qualificados. A iniciativa busca reforçar equipes ligadas à produção, processos industriais, laboratório e manutenção.
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Entre as oportunidades abertas está a vaga para Estagiário em Excelência Operacional. A empresa procura candidatos com formação ou graduação em andamento em Engenharia Química, Engenharia de Produção ou Engenharia de Minas, além de conhecimento em inglês. Os selecionados terão acesso a benefícios como convênio médico e odontológico, alimentação no local e transporte fretado.
Outra oportunidade é para Estagiário de Engenharia de Processos. Neste caso, podem participar estudantes de Engenharia Química, Engenharia de Minas, Engenharia de Produção, Engenharia de Controle e Automação, Engenharia Mecatrônica ou áreas relacionadas. Também é necessário possuir inglês e conhecimentos intermediários de informática.
A seleção inclui ainda vaga para Técnico Químico. Os interessados devem possuir curso técnico concluído, registro ativo no Conselho Regional de Química (CRQ) e experiência ou conhecimento em análises químicas, controle de qualidade e rotinas laboratoriais.
Já para a função de Mecânico de Manutenção, a empresa oferece um pacote de benefícios mais amplo, incluindo assistência médica, odontológica e farmacêutica, seguro de vida, previdência privada, vale-alimentação, academia por meio do Gympass, participação nos lucros e transporte fretado.
Confira as vagas disponíveis
Estagiário em Excelência Operacional
Requisitos:
- Engenharia Química;
- Engenharia de Produção;
- Engenharia de Minas;
- Conhecimento em inglês.
Benefícios:
- Convênio médico e odontológico;
- Refeitório no local;
- Transporte fretado para Cachoeiro de Itapemirim, Jerônimo Monteiro e Itaóca.
Estagiário de Engenharia de Processos
Requisitos:
- Ensino superior em andamento em:
- Engenharia Química;
- Engenharia de Minas;
- Engenharia de Produção;
- Engenharia de Controle e Automação;
- Engenharia Mecatrônica;
- Áreas correlatas;
- Inglês intermediário;
- Conhecimento intermediário em informática.
Benefícios:
- Convênio médico e odontológico;
- Refeitório no local;
- Transporte fretado.
Técnico Químico
Requisitos:
- Curso técnico em Química concluído;
- CRQ ativo;
- Experiência em laboratório industrial e controle de qualidade;
- Conhecimento em análises químicas e físicas;
- Conhecimento em boas práticas laboratoriais e segurança química;
- Pacote Office básico ou intermediário.
Mecânico de Manutenção
Benefícios:
- Convênio médico, odontológico e farmacêutico;
- Seguro de vida;
- Previdência privada;
- Convênio academia (Gympass);
- Vale-alimentação de R$ 250 mensais;
- Refeitório no local;
- Transporte fretado para Cachoeiro de Itapemirim, Jerônimo Monteiro e Itaóca;
- Participação nos lucros equivalente a um salário.
Os interessados podem obter mais informações e enviar currículo pelo telefone (28) 99992-4164. A expectativa é que as vagas sejam preenchidas nos próximos dias, reforçando o quadro de colaboradores da empresa na região.
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