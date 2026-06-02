Cães resgatados em Marataízes esperam por adoção responsável

Uma campanha de adoção está mobilizando amantes dos animais no Espírito Santo. Filhotes resgatados em Marataízes aguardam a oportunidade de encontrar uma família e iniciar uma nova etapa de suas vidas em um ambiente seguro e cheio de carinho.

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Os cães estão saudáveis, vermifugados e aptos para adoção. Pequenos no tamanho, mas cheios de energia e afeto, eles representam uma nova chance para quem deseja ganhar um companheiro fiel e, ao mesmo tempo, contribuir para o combate ao abandono de animais.

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A presidente da Comissão de Proteção e Bem-Estar dos Animais da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales), deputada Janete de Sá, destacou que a adoção responsável é uma das formas mais eficazes de reduzir o número de animais em situação de vulnerabilidade.

Segundo ela, além de transformar a vida dos filhotes, a adoção também fortalece a conscientização da população sobre os impactos causados pelo abandono.

O médico-veterinário da Comissão de Bem-Estar Animal da Ales, João Victor Torres, reforçou que os animais estão preparados para receber uma nova família. Ele ressaltou ainda que a convivência com animais de estimação proporciona benefícios emocionais, companhia e afeto para os tutores.

Já o agente da CPI dos Maus-Tratos aos Animais, Juarez Lima, fez um apelo para que mais pessoas participem da campanha. De acordo com ele, cada adoção representa uma oportunidade de recomeço para animais que precisam de proteção e cuidados.

Os filhotes ainda não receberam nomes. Por isso, a população também pode participar sugerindo nomes e ajudando a dar identidade aos futuros companheiros de muitas famílias.

Quem tiver interesse em adotar pode entrar em contato com a Comissão de Bem-Estar Animal pelo telefone (27) 99816-3788 e obter mais informações sobre o processo de adoção responsável.