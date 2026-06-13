Caminhada de combate à violência contra a pessoa idosa em Cachoeiro tem nova data

A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim informa que a Caminhada do Junho Violeta, promovida pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (Semdes), por meio do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), em parceria com o Conselho Municipal da Pessoa Idosa (CMPI), foi transferida da próxima segunda-feira (15) para o dia 30 de junho (terça-feira).

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A concentração dos participantes será realizada às 8h, na Praça de Fátima, com percurso até o Palácio Bernardino Monteiro. A ação integra a campanha de conscientização e combate à violência contra a pessoa idosa, reforçando a importância da proteção, do respeito e da garantia dos direitos dessa população.