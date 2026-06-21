Carreta Pet Vida leva vacinação gratuita para cães e gatos em Viana

A Carreta Pet Vida estará em Viana, na próxima quarta (25), para oferecer serviços voltados aos animais de estimação. A ação acontecerá na Praça do Centro Multiuso É Pra Já, em Marcílio de Noronha.

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O atendimento será aberto ao público para vacinação de cães e gatos. A iniciativa busca facilitar o acesso dos tutores aos cuidados básicos com os pets.

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Durante a ação, a equipe disponibilizará a vacina V8 para cães e a vacina V4 para gatos. Os tutores devem levar seus animais ao local para receber o atendimento.

Além da vacinação, o mutirão também terá castrações gratuitas. No entanto, o serviço atenderá apenas animais previamente selecionados e cadastrados pelo programa municipal É o Bicho!.

A Prefeitura de Viana reforçou que não realizará castração de animais sem cadastro prévio. A seleção seguirá os critérios de prioridade definidos pelo Programa Pet Vida.