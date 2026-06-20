Pacotuba e Burarama recebem campanha de vacinação antirrábica neste sábado

A Secretaria Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim convocou os moradores dos distritos de Pacotuba e Burarama para a Campanha de Vacinação Antirrábica. A ação acontece neste sábado (20), das 8h às 11h30.

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A vacinação é destinada a cães e gatos a partir de três meses de idade. Os tutores devem levar os animais de estimação até os pontos de atendimento dentro do horário divulgado pela Secretaria.

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A campanha busca ampliar a proteção contra a raiva, doença que pode atingir animais e seres humanos. Por isso, a vacinação regular de cães e gatos é uma medida importante de prevenção e cuidado com a saúde pública.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a imunização será realizada nos distritos de Pacotuba e Burarama. A orientação é que os tutores conduzam os animais com segurança durante o atendimento.

A ação integra o calendário de vacinação antirrábica do município e reforça a importância da participação da população. A vacina será aplicada em cães e gatos que atendam ao critério de idade mínima.