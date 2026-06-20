Pacotuba e Burarama recebem campanha de vacinação antirrábica neste sábado
Campanha acontece neste sábado (20), das 8h às 11h30, nos distritos de Pacotuba e Burarama, para cães e gatos a partir de três meses.
A Secretaria Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim convocou os moradores dos distritos de Pacotuba e Burarama para a Campanha de Vacinação Antirrábica. A ação acontece neste sábado (20), das 8h às 11h30.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
A vacinação é destinada a cães e gatos a partir de três meses de idade. Os tutores devem levar os animais de estimação até os pontos de atendimento dentro do horário divulgado pela Secretaria.
Leia também: Tiro de Guerra de Guaçuí celebra 75 anos de história
A campanha busca ampliar a proteção contra a raiva, doença que pode atingir animais e seres humanos. Por isso, a vacinação regular de cães e gatos é uma medida importante de prevenção e cuidado com a saúde pública.
De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a imunização será realizada nos distritos de Pacotuba e Burarama. A orientação é que os tutores conduzam os animais com segurança durante o atendimento.
A ação integra o calendário de vacinação antirrábica do município e reforça a importância da participação da população. A vacina será aplicada em cães e gatos que atendam ao critério de idade mínima.
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726