Carreta Pet Vida oferece atendimento gratuito em cidade do ES

A Carreta Pet Vida em Marechal Floriano vai oferecer atendimento gratuito para cães e gatos entre os dias 25 e 27 de junho, na Praça José Henrique Pereira, ao lado da Estação, no Centro.

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A ação reúne serviços de cuidado, prevenção e proteção animal. A Prefeitura de Marechal Floriano realiza a iniciativa em parceria com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos e o Governo do Estado do Espírito Santo.

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Castração e microchipagem terão agendamento prévio

Nos dias 25 e 26 de junho, a Carreta Pet Vida fará atendimentos de castração e microchipagem. Para esses serviços, os tutores precisam realizar cadastro e agendamento prévio.

O atendimento seguirá os critérios estabelecidos pelo programa. Por isso, os interessados devem observar as orientações da organização antes de levar os animais ao local.

Vacinação gratuita acontece por ordem de chegada

Já no dia 27 de junho, a ação vai oferecer vacinação gratuita para cães e gatos. Nesse caso, os tutores não precisam fazer agendamento.

A vacinação acontecerá por ordem de chegada, enquanto houver doses disponíveis. O atendimento será realizado das 9h às 17h.

Serviço

Carreta Pet Vida em Marechal Floriano