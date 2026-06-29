Catedral de São Pedro reúne fiéis em celebração histórica em Cachoeiro

Os sinos da Catedral de São Pedro romperam o silêncio da tarde e anunciaram o início de uma das maiores manifestações de fé do Espírito Santo. O toque festivo, ouvido em diferentes pontos do centro de Cachoeiro de Itapemirim, marcou o começo das homenagens a São Pedro, padroeiro da cidade e da Diocese, reunindo milhares de fiéis em uma celebração que uniu tradição, espiritualidade e comunhão.

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Muito antes das 15 horas, horário previsto para o início da programação, o estacionamento da Catedral já estava completamente tomado. Famílias inteiras chegavam trazendo imagens do padroeiro, terços nas mãos e promessas no coração. Vindos das oito Áreas Pastorais da Diocese, caravanas de diversas paróquias ocupavam os bancos da Catedral e as ruas ao redor, enquanto voluntários organizavam os últimos detalhes para o início da procissão.

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Após a acolhida dos fiéis e a bênção inicial concedida pelo bispo diocesano, Dom Luiz Fernando Lisboa, CP, a Cruz Processional deixou a Catedral e abriu oficialmente a caminhada de fé pelas ruas da cidade.

Logo atrás da cruz, formaram-se duas grandes colunas que chamavam a atenção pela beleza e organização. Nelas caminhavam acólitos, coroinhas, seminaristas, ministros extraordinários da Sagrada Comunhão, religiosos, diáconos e dezenas de padres, representando toda a diversidade dos ministérios presentes na Igreja Diocesana.

Somente depois desse grande cortejo seguia a imagem de São Pedro.

Ricamente ornamentada com flores naturais, a imagem do padroeiro avançava lentamente entre os fiéis. À sua passagem, muitos estendiam as mãos em sinal de oração, outros faziam o sinal da cruz e alguns não conseguiam esconder a emoção ao ver o santo que, há gerações, protege a cidade e inspira a caminhada da Igreja.

A procissão percorreu aproximadamente 2,5km pelas principais ruas do município até o Grêmio Santo Agostinho, no bairro Vila Rica.

Durante todo o trajeto, um trio elétrico conduzia os cantos litúrgicos. A banda animava os milhares de peregrinos com músicas que recordavam a missão de São Pedro, a unidade da Igreja e o chamado de todos os batizados para anunciar o Evangelho.

Os refrães eram acompanhados por uma multidão que caminhava em oração. Em diversos momentos, os cânticos eram interrompidos por reflexões ou pelas palmas dirigidas à imagem do padroeiro.

Ao longo do percurso, moradores deixavam suas casas para acompanhar a passagem da procissão. Crianças observavam das janelas, idosos aguardavam nas calçadas e comerciantes interrompiam por alguns instantes suas atividades para contemplar o cortejo religioso.

A cada quarteirão surgiam novas demonstrações de devoção.

Alguns levantavam imagens de santos. Outros erguiam o terço. Muitos acompanhavam a caminhada sozinhos, pagando promessas ou agradecendo graças alcançadas.

Entre as milhares de pessoas presentes estava a família do pequeno Matheus, de apenas dois anos.

Nos braços dos pais, ele participava pela primeira vez da Festa de São Pedro.

“Essa é uma tradição que vem dos meus avós. Depois passou para os meus pais e agora queremos que continue com nosso filho. Hoje ele ainda é pequeno, mas queremos que cresça sabendo quem é São Pedro e aprendendo a viver a fé em comunidade”, contou a mãe, Vanessa Coelho Dias.

Outra participante emocionada resumiu o significado daquele momento.

“Todo ano eu faço esse caminho. Cada passo é uma oração. A gente vem agradecer, pedir força e renovar a esperança. Caminhar com São Pedro é lembrar que Deus nunca abandona o seu povo”, destacou a aposentada, Vera Luz.

Quando a procissão chegou ao Grêmio Santo Agostinho, uma nova emoção tomou conta da assembleia.

O espaço havia sido preparado especialmente para receber a celebração. Em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Secult) de Cachoeiro de Itapemirim, um grande palco foi transformado em altar, permitindo que milhares de pessoas acompanhassem a Santa Missa.

As cerca de seis mil cadeiras disponibilizadas foram rapidamente ocupadas. Muitas famílias permaneceram de pé durante toda a celebração, formando uma verdadeira igreja a céu aberto.

A solenidade reuniu os bispos do Regional Leste 3 da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil.

Presidiram a celebração Dom Luiz Fernando Lisboa e Dom Tarcísio Scaramussa. Concelebraram o arcebispo de Vitória, Dom Ângelo Ademir Mezzari; o bispo auxiliar de Vitória, Dom Andherson Franklin Lustosa de Sousa; Dom Lauro Sérgio Versiani Barbosa, da Diocese de Colatina; e Dom Paulo Bosi Dal’Bo, da Diocese de São Mateus, além de dezenas de padres e diáconos das quatro Igrejas Particulares do Espírito Santo.

Na motivação inicial, a assembleia foi convidada a recordar Pedro e Paulo como as colunas da Igreja.

Também foi feita uma oração especial pelo Papa Leão XIV, sucessor de Pedro.

“Nesta celebração somos convidados a rezar de modo especial pelo Santo Padre, sinal visível da unidade da Igreja, e por todos aqueles que receberam a missão de conduzir o povo de Deus no caminho da fé.”

Durante a Liturgia da Palavra, a primeira leitura apresentou a cura do homem paralítico realizada por Pedro e João. O salmo proclamou que “Seu som ressoa e se espalha em toda a terra”. Em seguida, a segunda leitura recordou o chamado missionário de São Paulo e o Evangelho apresentou o diálogo entre Jesus e Pedro às margens do lago.

Na homilia, Dom Luiz Fernando destacou que Deus continua chamando pessoas comuns para realizar obras extraordinárias.

“Pedro era um pescador simples. Paulo era perseguidor dos cristãos. Deus transformou a história dos dois. Isso nos mostra que, para Deus, ninguém está condenado ao passado. Para Deus, não existe pecador sem futuro.”

Ao refletir sobre o diálogo entre Jesus e Pedro, o bispo explicou que Cristo não perguntou sobre capacidades ou talentos.

“Jesus perguntou apenas: ‘Tu me amas?’. É o amor que sustenta a missão da Igreja. Antes de confiar o rebanho, Jesus confirma o coração de Pedro.”

Dom Luiz destacou que cada resposta de Pedro se transforma numa missão.

“‘Apascenta os meus cordeiros. Pastoreia as minhas ovelhas. Apascenta as minhas ovelhas.’ O amor sempre conduz ao serviço.”

Ao comentar a primeira leitura, chamou atenção para um detalhe frequentemente esquecido.

“Pedro não passou indiferente diante do sofrimento daquele homem. Primeiro ele olhou para o paralítico. Depois pediu que o homem também olhasse para ele. O olhar estabelece igualdade. É um olhar que devolve dignidade, que faz a pessoa reencontrar a esperança e acreditar novamente na vida.”

O bispo prosseguiu lembrando que os apóstolos não possuíam riquezas materiais.

“Pedro e João não tinham ouro nem prata. Tinham algo infinitamente maior: Jesus Cristo. E foi em nome de Jesus que aquele homem voltou a caminhar.”

Dirigindo-se aos milhares de fiéis, Dom Luiz afirmou que essa continua sendo a missão da Igreja.

“Quantas pessoas hoje continuam paralisadas pelo medo, pela violência, pela pobreza, pelo desânimo. A Igreja existe para estender a mão, levantar quem caiu e devolver às pessoas a alegria de viver.”

Ao recordar o recente consistório convocado pelo Papa Leão, em Roma, Dom Luiz trouxe uma frase do pontífice que se tornou um dos momentos mais marcantes da homilia.

“A missão é a nossa razão de ser.”

Em seguida, pediu que toda a assembleia repetisse.

“A missão é a nossa razão de ser.”

Milhares de vozes responderam ao mesmo tempo, transformando aquela frase em um compromisso assumido por toda a Igreja reunida.

Durante a Oração dos Fiéis, a assembleia rezou pelo Papa Leão XIV, pelos bispos presentes, pelas vocações sacerdotais e religiosas, pelos governantes, pelos cristãos perseguidos e pela preparação do 16º Intereclesial das Comunidades Eclesiais de Base, que acontecerá em julho de 2027 na Diocese de Cachoeiro de Itapemirim.

Após a comunhão, o presbitério prestou uma homenagem a Dom Luiz Fernando pelo título de Doutor Honoris Causa.

Representante dos presbíteros, padre Josimar Azevedo Pirovani recordou a missão do bispo em Moçambique e sua dedicação aos mais pobres.

“Os seus passos sempre estiveram próximos daqueles que sofrem. Valeu a pena. Quantos sacrifícios. Quanta luta, Dom Luiz.”

Na sequência, foi aberta oficialmente a peregrinação do ícone do 16º Intereclesial das CEBs.

Ao apresentar o símbolo, padre Wosley Guimarães, um dos organizadores do evento, explicou seu significado.

“Hoje não entregamos apenas um ícone. Entregamos uma missão. Este símbolo pertence a todas as dioceses do Espírito Santo e percorrerá nossas comunidades preparando o coração do povo para acolher milhares de irmãos e irmãs de todo o Brasil em 2027.”

Encerrando a programação da Festa de São Pedro 2026, o palco que, poucas horas antes, havia se transformado em altar para a celebração da Eucaristia voltou a reunir milhares de pessoas, desta vez para um grande momento de evangelização através da música.

A banda católica Adoração e Vida conduziu o público em um show marcado por oração, louvor e emoção. Canções conhecidas pelos fiéis foram cantadas em coro, enquanto famílias inteiras permaneciam reunidas diante do palco, de mãos erguidas, celebrando a fé que havia tomado conta de Cachoeiro ao longo de todo o dia.

Entre uma música e outra, mensagens de esperança, confiança em Deus e perseverança na caminhada cristã reforçaram o convite deixado durante a celebração eucarística: viver a missão de São Pedro no cotidiano, anunciando o Evangelho com coragem e amor.

Ao final da apresentação, a emoção ainda era visível entre os participantes.

“Foi um dia inesquecível. Caminhamos na procissão, participamos da missa e terminamos louvando a Deus. A gente vai embora cansado, mas com o coração renovado. É isso que faz a Festa de São Pedro ser tão especial”, resumiu Wesley Fernandes.