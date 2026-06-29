Entenda por que São Pedro é padroeiro de Cachoeiro de Itapemirim
Celebrado em 29 de junho, São Pedro é padroeiro do município e da Diocese de Cachoeiro de Itapemirim.
Celebrado pela Igreja Católica em 29 de junho, juntamente com São Paulo, São Pedro ocupa um lugar singular na história do cristianismo. Reconhecido como o primeiro Papa, o guardião das chaves do céu e o apóstolo escolhido por Jesus para conduzir a Igreja nascente, ele é também um dos santos de maior devoção entre os católicos e padroeiro da Diocese e do município de Cachoeiro de Itapemirim.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
A escolha de São Pedro como padroeiro da Diocese está diretamente ligada à própria formação histórica de Cachoeiro de Itapemirim. Antes mesmo da criação da Diocese, em 1958, o príncipe dos Apóstolos já era venerado como padroeiro da cidade e da primeira paróquia local. Com o passar dos anos, essas histórias se entrelaçaram de tal forma que hoje é impossível separar completamente as razões que levaram à sua escolha.
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A relação de Cachoeiro com São Pedro remonta aos primórdios da ocupação da região. Oficialmente, a história do município teve início em 29 de junho de 1812, justamente o dia dedicado ao santo. Seguindo o costume da época de batizar povoados com o nome do santo celebrado na data de sua fundação, os colonizadores escolheram São Pedro como protetor da localidade. Em diferentes momentos da história, o nome do apóstolo esteve presente na denominação oficial da cidade.
Em 1856, com a criação da Freguesia de São Pedro das Cachoeiras, a devoção ganhou ainda mais força. Foi nesse período que a primeira missa foi celebrada pelo padre Manoel Leite Sampaio Mello em um antigo armazém pertencente ao Barão de Itapemirim, na região do Baiminas, próximo ao local onde hoje está a Igreja Nosso Senhor dos Passos, conhecida como Matriz Velha. Os registros históricos já mencionavam, naquela época, as celebrações em honra ao padroeiro.
A escolha de São Pedro também dialogava com a realidade das comunidades que viviam às margens do Rio Itapemirim. Antes de seguir Jesus, Pedro era pescador, tornando-se posteriormente o padroeiro dos pescadores. Essa identificação aproximava a evangelização da realidade das populações ribeirinhas e das comunidades indígenas presentes na região, fortalecendo o trabalho catequético desenvolvido pela Igreja.
Com a construção da nova Matriz da Paróquia São Pedro, inaugurada em 1949, a devoção ganhou um novo espaço de referência. Poucos anos depois, em 16 de fevereiro de 1958, com a criação da Diocese de Cachoeiro de Itapemirim, São Pedro foi oficialmente proclamado padroeiro da nova Igreja Particular, e a antiga matriz passou à condição de Catedral.
Desde então, a solenidade de São Pedro tornou-se uma das maiores manifestações públicas de fé da Diocese. A tradicional procissão, realizada anualmente, reúne milhares de fiéis em um testemunho de devoção que atravessa gerações. No entanto, documentos históricos da antiga Paróquia São Pedro revelam que a caminhada em honra ao santo já acontecia desde pelo menos 1914, quando a comunidade ainda integrava a então Diocese do Espírito Santo, atual Arquidiocese de Vitória.
Mais do que uma tradição religiosa, a devoção a São Pedro faz parte da identidade cultural e espiritual de Cachoeiro de Itapemirim. Essa ligação foi eternizada pelo cronista cachoeirense Rubem Braga, que, em sua crônica O Dia de São Pedro (1951), escreveu uma das mais conhecidas homenagens ao padroeiro:
“Sempre tenho confiança de que não serei maltratado na porta do céu, e mesmo que São Pedro tenha ordem para não me deixar entrar, ele ficará indeciso quando eu lhe disser em voz baixa: ‘Eu sou lá de Cachoeiro.’”
A frase sintetiza o sentimento de pertencimento de gerações de cachoeirenses que veem em São Pedro não apenas o padroeiro da cidade e da Diocese, mas um símbolo da fé, da história e das raízes de um povo que, há mais de dois séculos, caminha sob sua proteção.
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