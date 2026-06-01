Cavalgada do Baton movimenta Jerônimo Monteiro no próximo domingo

A cidade de Jerônimo Monteiro recebe neste domingo (7) a 9ª edição da Cavalgada do Baton, considerada uma das maiores manifestações da cultura sertaneja do Sul do Espírito Santo. O evento deve reunir mais de 500 amazonas e um público estimado em cerca de 6 mil pessoas ao longo da programação.

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Criada para ampliar a participação feminina nas cavalgadas, a iniciativa se consolidou como a maior cavalgada feminina do estado. A concentração está marcada para as 10h, na propriedade de Barra Limpa, de onde partirá o trajeto até o Parque de Exposições de Jerônimo Monteiro.

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A programação contará com shows de Camilo Paggio, conhecido como “O Dono do Piseiro”, além das apresentações de Chapas do Brasil, Maru, Os Magnatas, Explosão Sertaneja, Mariana Capaz, Os Patrões e Jessé Pimenta.

Além da cavalgada, o público encontrará gastronomia, espaço de convivência para famílias e diversas atrações voltadas à valorização das tradições rurais e da cultura sertaneja.

A organização também reforça a necessidade de apresentação da documentação sanitária dos animais, incluindo GTA, EIA e atestado de influenza ou cartão de vacinação. Após o percurso pelas ruas da cidade, os animais serão direcionados para dispersão e não poderão entrar no Parque de Exposições.

Ao longo dos anos, a Cavalgada do Baton se transformou em um importante motor para a economia regional, movimentando setores como comércio, alimentação, transporte, hospedagem e serviços. A expectativa é que a edição de 2026 seja uma das maiores já realizadas, fortalecendo ainda mais o turismo e a cultura do Caparaó Capixaba.