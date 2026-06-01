Música, sabores e tradição marcam festival em Itaipava neste fim de semana
Evento acontece entre os dias 4 e 6 de junho, em Itaipava, com programação musical gratuita, artesanato, culinária regional e atrações culturais.
Itaipava, em Itapemirim, será palco de mais uma grande celebração da cultura e da gastronomia capixaba com a realização do Festival Sabor e Música – Edição Feira do Sol 25 Anos.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
O evento acontece entre os dias 4 e 6 de junho, sempre das 18h às 23h, reunindo música ao vivo, gastronomia, artesanato e atrações culturais em uma programação gratuita e aberta ao público.
A edição especial marca os 25 anos da tradicional Feira do Sol, consolidada como um dos importantes espaços de valorização da cultura, do empreendedorismo e da economia criativa do litoral sul capixaba.
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Durante os três dias de festival, moradores e turistas poderão desfrutar de uma experiência que mistura sabores, música e identidade cultural em um dos destinos mais movimentados da região.
A programação musical contará com artistas e grupos que prometem animar o público com muito forró, pagode e música regional. Na quinta-feira (4), sobem ao palco Rafael Forró Raiz, às 19h, e o Resenha das Amigas, às 21h, reunindo as cantoras Mirella Moreira e Bia Garcia.
Já na sexta-feira (5), a noite será comandada pelo Resenha de Pagode, às 19h, seguido do cantor Kael CM, às 21h. Encerrando o festival, no sábado (6), as atrações serão Wander Leal, às 19h, e o Trio 1/4 de Coco, às 21h.
Além dos shows, o Festival Sabor e Música contará com espaços dedicados ao artesanato, à gastronomia regional e à valorização dos empreendedores locais, fortalecendo o turismo e movimentando a economia de Itaipava durante o período do evento.
A iniciativa é realizada pela Cultura & Esporte e Companhia, com organização da HC Produções, apoio da TZI Telecom, Prefeitura de Itapemirim, Governo do Estado do Espírito Santo, por meio da Secretaria de Turismo.
Programação
04/06 – Quinta-feira
- 19h – Rafael Forró Raiz
- 21h – Resenha das Amigas, com as cantoras Mirella Moreira e Bia Garcia
05/06 – Sexta-feira
- 19h – Resenha de Pagode
- 21h – Kael CM
06/06 – Sábado
- 19h – Wander Leal
- 21h – Trio 1/4 de Coco
Serviço
Festival Sabor e Música – Edição Feira do Sol 25 anos
Itaipava – Itapemirim/ES
- 4 a 6 de junho
- Das 18h às 23h
- Entrada gratuita
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