Música, sabores e tradição marcam festival em Itaipava neste fim de semana

Itaipava, em Itapemirim, será palco de mais uma grande celebração da cultura e da gastronomia capixaba com a realização do Festival Sabor e Música – Edição Feira do Sol 25 Anos.

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O evento acontece entre os dias 4 e 6 de junho, sempre das 18h às 23h, reunindo música ao vivo, gastronomia, artesanato e atrações culturais em uma programação gratuita e aberta ao público.

A edição especial marca os 25 anos da tradicional Feira do Sol, consolidada como um dos importantes espaços de valorização da cultura, do empreendedorismo e da economia criativa do litoral sul capixaba.

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Durante os três dias de festival, moradores e turistas poderão desfrutar de uma experiência que mistura sabores, música e identidade cultural em um dos destinos mais movimentados da região.

A programação musical contará com artistas e grupos que prometem animar o público com muito forró, pagode e música regional. Na quinta-feira (4), sobem ao palco Rafael Forró Raiz, às 19h, e o Resenha das Amigas, às 21h, reunindo as cantoras Mirella Moreira e Bia Garcia.

Já na sexta-feira (5), a noite será comandada pelo Resenha de Pagode, às 19h, seguido do cantor Kael CM, às 21h. Encerrando o festival, no sábado (6), as atrações serão Wander Leal, às 19h, e o Trio 1/4 de Coco, às 21h.

Além dos shows, o Festival Sabor e Música contará com espaços dedicados ao artesanato, à gastronomia regional e à valorização dos empreendedores locais, fortalecendo o turismo e movimentando a economia de Itaipava durante o período do evento.

A iniciativa é realizada pela Cultura & Esporte e Companhia, com organização da HC Produções, apoio da TZI Telecom, Prefeitura de Itapemirim, Governo do Estado do Espírito Santo, por meio da Secretaria de Turismo.

Programação

04/06 – Quinta-feira

19h – Rafael Forró Raiz

21h – Resenha das Amigas, com as cantoras Mirella Moreira e Bia Garcia

05/06 – Sexta-feira

19h – Resenha de Pagode

21h – Kael CM

06/06 – Sábado

19h – Wander Leal

21h – Trio 1/4 de Coco

Serviço

Festival Sabor e Música – Edição Feira do Sol 25 anos

Itaipava – Itapemirim/ES