CIEE abre 286 vagas de estágio em 20 cidades do Espírito Santo

Estudantes de diferentes níveis de ensino têm uma nova oportunidade para ingressar no mercado de trabalho. Nesta semana, o Centro de Integração Empresa-Escola do Espírito Santo (CIEE/ES) disponibiliza 286 vagas de estágio em 20 municípios capixabas, contemplando tanto cidades da Grande Vitória quanto do interior do estado.

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Entre os municípios com maior número de oportunidades estão Vitória, com 71 vagas, Vila Velha, com 58, Piúma, com 42, e Sooretama, com 24. As vagas abrangem diversas áreas de atuação, ampliando as possibilidades para estudantes que buscam adquirir experiência profissional e complementar a formação acadêmica.

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As oportunidades estão concentradas principalmente nos setores Administrativo, Educação, Contabilidade, Comunicação e Marketing e Saúde. Além disso, há vagas destinadas a estudantes de Arquitetura e Urbanismo, Construção Civil, Esportes, Psicologia, Informática, Produção Mecânica e outras especialidades.

Para participar dos processos seletivos, os interessados devem acessar a Vitrine de Vagas disponível no portal do CIEE e realizar o cadastro gratuito. Outra alternativa é utilizar o aplicativo “Meu CIEE”, disponível para dispositivos Android e iOS, que permite acompanhar as oportunidades e candidatar-se às vagas de forma prática.

Com a oferta distribuída em diferentes regiões do Espírito Santo, o CIEE reforça seu papel na aproximação entre estudantes e empresas, contribuindo para a formação profissional e a inserção dos jovens no mercado de trabalho.