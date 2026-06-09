Cachoeiro aprova protocolo para atender crianças vítimas de violência
A aprovação dos documentos representa um marco para a consolidação da rede de proteção no município
Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (Semdes), deu mais um importante passo no fortalecimento da política de proteção à infância e à adolescência.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Em reunião extraordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (Consemca), foram aprovados o Plano Municipal de Ação Intersetorial de Atendimento a Crianças e Adolescentes Vítimas ou Testemunhas de Violência e o Protocolo Municipal de Atendimento a Crianças e Adolescentes Vítimas ou Testemunhas de Violência.
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A aprovação dos documentos representa um marco para a consolidação da rede de proteção no município, estabelecendo diretrizes, fluxos de atendimento e estratégias de atuação integrada entre os órgãos e serviços responsáveis pela garantia dos direitos de crianças e adolescentes em situação de violência.
A construção do Plano e do Protocolo ocorreu de forma coletiva e participativa, reunindo contribuições dos integrantes do Comitê de Gestão Colegiada da Rede de Cuidado e Proteção Social de Crianças e Adolescentes Vítimas ou Testemunhas de Violência. O grupo é composto por representantes da sociedade civil, do Conselho Tutelar, do Consemca e de diversas secretarias municipais, promovendo uma atuação articulada e intersetorial.
Durante a sessão extraordinária do Consemca, os documentos foram apresentados pelas representantes da Semdes no Comitê, as psicólogas Rachel Gonçalves Vieira e Giovanna Carrozzino Werneck. Na ocasião, foi destacada a importância da integração entre os serviços da rede para garantir um atendimento humanizado, qualificado e eficiente às vítimas e suas famílias.
Para o secretário municipal de Desenvolvimento Social, Eder Botelho da Fonseca, a aprovação dos instrumentos fortalece o compromisso do município com a proteção integral de crianças e adolescentes.
“Esse é um avanço muito significativo para Cachoeiro. O Plano e o Protocolo fortalecem a atuação da rede de proteção, promovendo maior integração entre os serviços e garantindo respostas mais rápidas, humanizadas e eficazes para crianças e adolescentes que vivenciam situações de violência. É um compromisso permanente com a defesa dos direitos e da dignidade da nossa população infantojuvenil”, destacou.
Com a aprovação dos documentos, Cachoeiro de Itapemirim avança na consolidação de mecanismos voltados à prevenção, identificação e enfrentamento das diversas formas de violência contra crianças e adolescentes, alinhando suas ações às diretrizes da legislação vigente e reforçando o compromisso com a garantia de direitos e a proteção integral desse público.
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