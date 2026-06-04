Cinema: Todo Mundo em Pânico 6 retorna com humor e nostalgia

Todo Mundo em Pânico 6 marca o retorno de uma das franquias de comédia mais conhecidas do cinema. A trama se passa 26 anos depois de Shorty, Ray, Cindy e Brenda escaparem de um assassino mascarado que já aterrorizou o grupo no passado.

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Agora, os personagens voltam a ser perseguidos pelo vilão, que usa novas zombarias para tentar capturá-los. Com ironia e nostalgia, o filme mira os clichês do terror moderno e transforma remakes, prequels, requels, spin-offs e sequências em alvo de piadas.

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Em Cachoeiro de Itapemirim, a programação e os horários das salas de cinema podem variar conforme o dia, a demanda do público e a grade de exibição. Por isso, quem deseja assistir ao filme deve acompanhar a programação atualizada antes de se dirigir ao cinema.

Programação completa – Cine Unimed

Sala 01

Mortal Kombat 2 (2D)

Quinta, sexta, sábado e domingo – 14h30 (DUBLADO) – TODOS PAGAM MEIA

Todo Mundo em Pânico 6 (2D)

Todos os dias – 17h | 19h | 21h (DUBLADO)

Sala 02

Mestres do Universo (2D)

Quinta, sexta, sábado e domingo – 15h20 (DUBLADO)

Todos os dias – 18h | 20h40 (DUBLADO)

Sala 03

Super Mario Galaxi: O Filme (2D)

Quinta, sexta, sábado e domingo – 14h30 (DUBLADO) – PREÇO ÚNICO R$ 10,00

Obsessão (2D)

Todos os dias – 16h30 (DUBLADO) – TODOS PAGAM MEIA

Backrooms: Um Não Lugar (2D)

Todos os dias – 18h40 (DUBLADO)

Michael (2D)

Todos os dias – 20h50 (DUBLADO) – TODOS PAGAM MEIA

Sala 04

O Mandaloriano e Grogu (2D)

Quinta, sexta, sábado e domingo -15h45 (DUBLADO) – TODOS PAGAM MEIA

O Diabo Veste Prada 2 (2D)

Todos os dias – 18h30 (DUBLADO) – TODOS PAGAM MEIA

Mestres do Universo (2D)

Todos os dias – 21h (LEGENDADO)

Programação completa – Cine Ritz Perim

Sala 01

Super Mario Galaxi: O Filme (2D)

Todos os dias – 16h30 (DUBLADO) – TODOS PAGAM MEIA

O Diabo Veste Prada 2 (2D)

Todos os dias – 18h30 (DUBLADO) – TODOS PAGAM MEIA

Michael (2D)

Todos os dias – 20h50 (DUBLADO) – TODOS PAGAM MEIA

Sala 02

Mestres do Universo (2D)

Quinta, sexta, sábado e domingo – 15h20 (DUBLADO) – TODOS PAGAM MEIA

Todos os dias – 18h | 20h40 (DUBLADO)

Sala 03

Todo Mundo Em Pânico 6 (2D)

Quinta, sexta, sábado e domingo – 15h (DUBLADO) – TODOS PAGAM MEIA