Coleta de lixo é retomada em Cachoeiro nesta quarta (24)

A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim informou que os serviços de coleta de lixo domiciliar estão sendo retomados normalmente nesta quarta-feira (24). A normalização ocorre após a suspensão da paralisação nacional dos trabalhadores da limpeza urbana.

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Com a volta das atividades, as equipes responsáveis pela coleta vão atuar para restabelecer gradativamente o serviço em todos os bairros do município.

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A paralisação fez parte de uma mobilização nacional da categoria e afetou municípios de diferentes estados, incluindo Espírito Santo, Bahia, Alagoas, Maranhão, Mato Grosso e Rio Grande do Norte.

O movimento cobrou a aprovação de um projeto de lei que trata da regulamentação da profissão e da criação de um piso salarial nacional para os trabalhadores da limpeza urbana.

Durante o período de paralisação, a Prefeitura orientou os moradores a evitarem o descarte de lixo nas vias públicas até a normalização do serviço.

Agora, com a retomada da coleta, a expectativa é que o atendimento seja regularizado de forma gradual ao longo do dia nos bairros de Cachoeiro.