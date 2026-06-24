Cachoeiro recebe oficina para preparar agentes contra desastres

A Superintendência Regional Sul de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim promove, nos dias 23 e 24 de junho, a Oficina de Formação de Multiplicadores do Projeto Agentes da Proteção, iniciativa desenvolvida pela Secretaria de Estado da Saúde (SESA), por meio do Programa Vigidesastres, em parceria com a Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil (CEPDEC).

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

A ação reforça o compromisso com o fortalecimento da integração entre os setores de Saúde e Defesa Civil, ampliando a capacidade de prevenção, preparação e resposta a desastres nos municípios capixabas.

A abertura oficial será realizada no dia 23 de junho, às 8h30, no Auditório do SEST SENAT, em Cachoeiro de Itapemirim. O evento contará com a participação de representantes da Secretaria de Estado da Saúde (SESA), Ministério da Saúde, Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil (CEPDEC), Ministério Público do Estado do Espírito Santo, Assembleia Legislativa do Espírito Santo, Associação dos Municípios do Estado do Espírito Santo (AMUNES), Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Espírito Santo (COSEMS-ES) e Conselho Estadual de Saúde.

Leia também: Carro do fumacê contra a dengue percorre bairros de Cachoeiro; veja cronograma

Durante os dois dias de programação, profissionais da saúde e da Defesa Civil dos municípios da Região Sul participarão de capacitações voltadas ao fortalecimento das ações de vigilância, prevenção, preparação e resposta às emergências e desastres, além da formação de uma rede regional de multiplicadores.

A oficina tem como objetivo qualificar profissionais que atuarão na disseminação do conhecimento em seus territórios, apoiando futuras capacitações dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e dos Agentes de Combate às Endemias (ACE), fortalecendo a atuação integrada entre os setores e contribuindo para a proteção da população.

A expectativa é reunir representantes dos municípios da Região Sul para ampliar a capacidade de resposta às emergências, fortalecer as ações intersetoriais e consolidar uma rede de profissionais preparados para atuar na redução dos riscos e impactos dos desastres.

Oficina de Formação de Multiplicadores do Projeto Agentes da Proteção