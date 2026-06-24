Como economizar ao operar na Binance
Descubra como a Binance se tornou a exchange nº 1 com alta liquidez e confiabilidade para traders experientes.
A Binance segue como a exchange nº 1 em praticamente qualquer métrica que importa. Cerca de 39,2% do volume spot entre as exchanges centralizadas em 2026, mais de 300 milhões de usuários cadastrados. Os principais critérios que mantêm a exchange no topo:Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
- Liquidez.
- Confiabilidade.
- Infraestrutura.
Diante disso, os concorrentes parecem alternativas sólidas, mas não no mesmo nível da Binance. A conclusão é simples: se trading não é um experimento pontual e sim uma atividade regular, a escolha pela Binance é óbvia. A pergunta deixa de ser “onde operar” e passa a ser como operar mais barato.
Como dá pra economizar de verdade na Binance?
As principais formas de economia que a maioria dos traders nem considera:
- Conta cadastrada com código de indicação.
- Pagamento de taxas em BNB ativado — separadamente para spot e para futuros.
- Níveis VIP — para traders ativos.
- Sempre que possível, usar ordens limitadas (maker) nos futuros.
- Saques pelas redes mais baratas (Aptos, Polygon, Arbitrum).
Agora vamos analisar cada uma a fundo.
Forma 1: Código de indicação — cashback permanente
Código de indicação não é um bônus promocional de uma vez só. É um desconto permanente que funciona em cada operação, enquanto a conta existir.
Como funciona tecnicamente: você se cadastra inserindo o código no campo “ID de Indicação”. A exchange registra que a conta está vinculada ao referenciador e devolve automaticamente parte da taxa em forma de cashback em cada operação. O tamanho do retorno depende do código — geralmente entre 10% e 20%. Os melhores códigos dão 20% e valem para todos os tipos de operação: spot, margem e futuros.
Onde encontrar um código que funciona — explicamos em outro guia: Código de Indicação Binance. Lá também está a lista atualizada dos códigos verificados neste mês.
Forma 2: Pagamento de taxas em BNB
BNB é o token nativo da Binance. Se você mantém uma pequena reserva de BNB na conta e ativa a opção correspondente, a exchange debita a taxa em BNB pelo câmbio atual e aplica automaticamente o desconto:
- 25% no spot e na margem.
- 10% nos futuros.
Esse desconto se acumula sobre qualquer outro. Ou seja, se você é VIP-1, recebe seu desconto VIP mais 25% por cima. Se tem código de indicação, recebe 25% do BNB mais 20% de cashback do código.
Como ativar o pagamento de taxas em BNB:
- Entre na sua conta da Binance.
- Compre BNB no valor que quiser (via Spot ou Convert) — ele precisa estar na carteira spot.
- Abra a seção “Taxas”.
- Encontre o botão “Desconto em BNB” e ative separadamente para spot/margem e para futuros.
Forma 3: Níveis VIP
Quando o volume mensal ultrapassa um determinado limite, abre-se o programa VIP. Abaixo, na imagem, está a tabela com os volumes de operação necessários para alcançar cada nível.
Forma 4: Maker vs Taker
Nos futuros, a diferença entre maker e taker é de 2,5x: 0,02% contra 0,05%. Em palavras simples:
- Taker — você coloca uma ordem a mercado que executa na hora. “Tira” liquidez do livro de ordens.
- Maker — você coloca uma ordem limitada num preço que ainda não está ali. “Adiciona” liquidez.
Se você opera predominantemente com ordens limitadas, a taxa efetiva cai de 0,05% para 0,02% — isso é −60% antes mesmo de qualquer outro desconto. Nenhum código, nenhum BNB consegue dar isso.
Desvantagem: ordens limitadas podem não ser executadas se o preço não chegar ao nível definido.
Forma 5: Redes de saque (onde se perdem dezenas de dólares)
Muitos traders se preocupam em economizar 0,075% nas operações spot e depois perdem $10–30 num único saque de USDT pela Ethereum. A solução é óbvia:
- USDT pela BNB Chain (BEP20) — geralmente <$1
- USDT pela Polygon — geralmente $1
- USDT pela Arbitrum ou Aptos — dezenas de centavos
- USDT pela Ethereum (ERC20) — $2–10
Antes de sacar, sempre vale a pena conferir com quem está recebendo se a rede é suportada e escolher a mais barata disponível. No horizonte de um ano, com 1–2 saques por mês, isso resulta em $30–50 de economia.
Conclusão
Combinando essas alavancas, a economia real para um trader ativo pode ficar na faixa de 30% a 45% sobre a taxa base, dependendo do mercado, do tipo de ordem, do uso de BNB e do nível VIP. Em volumes menores, isso ainda parece detalhe. Mas a partir de centenas de milhares ou milhões de USDT por ano, a diferença já vira dinheiro real — e pode passar de 500 USDT anuais para quem opera com frequência.
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