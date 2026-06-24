Como economizar ao operar na Binance

A Binance segue como a exchange nº 1 em praticamente qualquer métrica que importa. Cerca de 39,2% do volume spot entre as exchanges centralizadas em 2026, mais de 300 milhões de usuários cadastrados. Os principais critérios que mantêm a exchange no topo:

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Liquidez.

Confiabilidade.

Infraestrutura.

Diante disso, os concorrentes parecem alternativas sólidas, mas não no mesmo nível da Binance. A conclusão é simples: se trading não é um experimento pontual e sim uma atividade regular, a escolha pela Binance é óbvia. A pergunta deixa de ser “onde operar” e passa a ser como operar mais barato.

Como dá pra economizar de verdade na Binance?

As principais formas de economia que a maioria dos traders nem considera:

Conta cadastrada com código de indicação.

Pagamento de taxas em BNB ativado — separadamente para spot e para futuros.

Níveis VIP — para traders ativos.

Sempre que possível, usar ordens limitadas (maker) nos futuros.

Saques pelas redes mais baratas (Aptos, Polygon, Arbitrum).

Agora vamos analisar cada uma a fundo.

Forma 1: Código de indicação — cashback permanente

Código de indicação não é um bônus promocional de uma vez só. É um desconto permanente que funciona em cada operação, enquanto a conta existir.

Como funciona tecnicamente: você se cadastra inserindo o código no campo “ID de Indicação”. A exchange registra que a conta está vinculada ao referenciador e devolve automaticamente parte da taxa em forma de cashback em cada operação. O tamanho do retorno depende do código — geralmente entre 10% e 20%. Os melhores códigos dão 20% e valem para todos os tipos de operação: spot, margem e futuros.

Onde encontrar um código que funciona — explicamos em outro guia: Código de Indicação Binance. Lá também está a lista atualizada dos códigos verificados neste mês.

Forma 2: Pagamento de taxas em BNB

BNB é o token nativo da Binance. Se você mantém uma pequena reserva de BNB na conta e ativa a opção correspondente, a exchange debita a taxa em BNB pelo câmbio atual e aplica automaticamente o desconto:

25% no spot e na margem.

10% nos futuros.

Esse desconto se acumula sobre qualquer outro. Ou seja, se você é VIP-1, recebe seu desconto VIP mais 25% por cima. Se tem código de indicação, recebe 25% do BNB mais 20% de cashback do código.

Como ativar o pagamento de taxas em BNB:

Entre na sua conta da Binance. Compre BNB no valor que quiser (via Spot ou Convert) — ele precisa estar na carteira spot. Abra a seção “Taxas”. Encontre o botão “Desconto em BNB” e ative separadamente para spot/margem e para futuros.

Forma 3: Níveis VIP

Quando o volume mensal ultrapassa um determinado limite, abre-se o programa VIP. Abaixo, na imagem, está a tabela com os volumes de operação necessários para alcançar cada nível.

Forma 4: Maker vs Taker

Nos futuros, a diferença entre maker e taker é de 2,5x: 0,02% contra 0,05%. Em palavras simples:

Taker — você coloca uma ordem a mercado que executa na hora. “Tira” liquidez do livro de ordens.

Maker — você coloca uma ordem limitada num preço que ainda não está ali. “Adiciona” liquidez.

Se você opera predominantemente com ordens limitadas, a taxa efetiva cai de 0,05% para 0,02% — isso é −60% antes mesmo de qualquer outro desconto. Nenhum código, nenhum BNB consegue dar isso.

Desvantagem: ordens limitadas podem não ser executadas se o preço não chegar ao nível definido.

Forma 5: Redes de saque (onde se perdem dezenas de dólares)

Muitos traders se preocupam em economizar 0,075% nas operações spot e depois perdem $10–30 num único saque de USDT pela Ethereum. A solução é óbvia:

USDT pela BNB Chain (BEP20) — geralmente <$1

USDT pela Polygon — geralmente $1

USDT pela Arbitrum ou Aptos — dezenas de centavos

USDT pela Ethereum (ERC20) — $2–10

Antes de sacar, sempre vale a pena conferir com quem está recebendo se a rede é suportada e escolher a mais barata disponível. No horizonte de um ano, com 1–2 saques por mês, isso resulta em $30–50 de economia.

Conclusão

Combinando essas alavancas, a economia real para um trader ativo pode ficar na faixa de 30% a 45% sobre a taxa base, dependendo do mercado, do tipo de ordem, do uso de BNB e do nível VIP. Em volumes menores, isso ainda parece detalhe. Mas a partir de centenas de milhares ou milhões de USDT por ano, a diferença já vira dinheiro real — e pode passar de 500 USDT anuais para quem opera com frequência.