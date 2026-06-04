Concurso de bandas e fanfarras movimenta Itapemirim em junho

A expectativa cresce em Itapemirim para a realização da 17ª edição do Concurso de Fanfarras e Bandas de Itapemirim (CONEABANI). Marcado para o próximo dia 13 de junho, o evento já confirmou a participação de dezenas de corporações musicais que prometem transformar o município em um grande palco de apresentações e celebração da cultura.

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As bandas inscritas representam cidades de diferentes regiões do Espírito Santo e também do Rio de Janeiro. A programação contempla categorias que vão desde bandas infantis até grupos seniores, reunindo músicos de diferentes faixas etárias e estilos de apresentação.

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As categorias

Entre as categorias confirmadas estão Banda Musical Sênior, Banda Marcial Sênior, Banda de Concerto Sênior, Banda Musical de Marcha Juvenil, Banda Marcial Juvenil, Banda de Percussão Instrumento Melódico Infantil, Banda de Percussão Instrumento Melódico Infanto-Juvenil e Banda Musical de Marcha Infanto-Juvenil.

A lista reúne corporações de municípios como Itapemirim, Cachoeiro de Itapemirim, Serra, Vila Velha, Cariacica, Vitória, Marataízes, Castelo, Mimoso do Sul, Linhares e São Gabriel da Palha. O evento também receberá representantes de Campos dos Goytacazes e Itaguaí, no estado do Rio de Janeiro.

Além da competição, o CONEABANI se consolidou ao longo dos anos como um espaço de valorização da música, do talento e da formação cultural de jovens e adultos. A iniciativa também fortalece o intercâmbio entre bandas e fanfarras de diferentes municípios, promovendo troca de experiências e incentivo à prática musical.

Com a proximidade do evento, a organização intensifica os preparativos para receber participantes, familiares e admiradores das apresentações. A expectativa é de mais uma edição marcada pela emoção, disciplina, criatividade e pelo brilho das corporações musicais que fazem parte da tradição do concurso.