Confira a previsão do tempo para este sábado no Espírito Santo
Nas demais regiões capixabas, o dia será de sol entre muitas nuvens, sem previsão de chuva.
No sábado (6), a previsão do tempo para o Espírito Santo indica chuva fraca em alguns momentos do dia no litoral do Estado. Nas demais regiões capixabas, o dia será de sol entre muitas nuvens, sem previsão de chuva.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Quem estiver no litoral deve ficar atento a possíveis pancadas leves, enquanto o interior do Espírito Santo terá um clima mais estável, com céu parcialmente encoberto, ideal para atividades ao ar livre.
Mantenha-se informado para aproveitar o sábado no Espírito Santo da melhor forma, considerando essa variação entre litoral e interior.
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