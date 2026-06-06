Confira a previsão do tempo para este sábado no Espírito Santo

No sábado (6), a previsão do tempo para o Espírito Santo indica chuva fraca em alguns momentos do dia no litoral do Estado. Nas demais regiões capixabas, o dia será de sol entre muitas nuvens, sem previsão de chuva.

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Quem estiver no litoral deve ficar atento a possíveis pancadas leves, enquanto o interior do Espírito Santo terá um clima mais estável, com céu parcialmente encoberto, ideal para atividades ao ar livre.

Mantenha-se informado para aproveitar o sábado no Espírito Santo da melhor forma, considerando essa variação entre litoral e interior.