Veja onde encontrar farmácias abertas em Cachoeiro

Se você está precisando comprar remédios ou produtos farmacêuticos neste domingo (14) em Cachoeiro de Itapemirim, confira a lista das farmácias que estarão em funcionamento na cidade, garantindo atendimento à população durante o dia.

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Estão de plantão neste domingo:

DROGARIA MASTER – Avenida Bernardo Horta, 238, Guandu, em frente às Lojas Americanas – Tel.: 3521-5551

DROGARIA CRISTO REI – Rua Pinheiro Júnior, 169, Ibitiquara, em frente ao Patinhas – Tel.: 3522-1893

DROGALIMA – Rua José Rosa Machado, 248, Nossa Senhora de Fátima, próximo à Loteria Novo Parque – Tel.: 3515-1597

DROGARIA BERNARDO HORTA VILA RICA – Avenida Nossa Senhora da Consolação, 170, Vila Rica – ao lado do CIE – Tel.: 99948-6931

FARMASTON – Avenida Domingos Alcino Dadalto, 62, IBC – ao lado do Sesi – Tel.: 3025-4354

O horário de funcionamento das drogarias do Centro e do bairro Guandu é das 7h às 22h, de forma obrigatória. Já as unidades localizadas em outros bairros funcionam das 7h às 19h, com possibilidade de atendimento facultativo até as 22h.

A Vigilância Sanitária também informa que sugestões e reclamações podem ser encaminhadas pelo e-mail [email protected] ou pelo telefone 3199-1631.