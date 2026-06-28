Cooperativismo que a comunidade pode contar: Sicredi proporciona atendimento pediátrico mais humanizado em Cachoeiro

Ao entrar na enfermaria pediátrica do Sistema Único de Saúde (SUS) do Hospital Materno Infantil Francisco de Assis (Hifa), em Cachoeiro de Itapemirim, no Espírito Santo, as crianças encontram muito mais do que um ambiente de tratamento hospitalar.

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Por meio de telas, os pequenos pacientes se conectam com desenhos animados, filmes, personagens e histórias que tornam o período de internação mais lúdico e menos doloroso.

A iniciativa faz parte do projeto “Sorrisos em Tela – Humanização do Ambiente Pediátrico SUS”, criado para tornar a permanência hospitalar mais leve para as crianças.

“Por meio dessas telas, o projeto busca reduzir a ansiedade e o estresse das crianças, proporcionando momentos de alegria e distração que contribuem para uma recuperação mais tranquila e positiva”, explica o Hifa.

As televisões, instaladas na enfermaria pediátrica, exibem conteúdos educativos e recreativos cuidadosamente selecionados pela equipe multiprofissional do hospital.

Foto: reprodução / Hifa | Televisor smart de 43 polegadas, adquirido por meio do Fundo Social da Sicredi para o projeto “Sorrisos em Tela”

A iniciativa foi viabilizada por meio de uma parceria entre o Hifa e a Cooperativa Financeira Sicredi União RS/ES, que financiou o projeto por intermédio do Fundo Social.

“Entre os projetos que foram contemplados com os recursos do Fundo Social Sicredi 2025, nós apoiamos o Hifa com 14 televisores smart de 43 polegadas e 14 suportes para TV”, explica Luiz Felipe Sobreira, gerente da Agência Sicredi União Gilberto Machado, localizada em Cachoeiro.

No total, foram investidos R$ 27.000,00. Além dos equipamentos, os recursos destinados pela cooperativa também foram usados para fazer a plotagem e a personalização das paredes da enfermaria.

“Falar de hospital já é uma coisa um pouco sensível e, quando nós colocamos um pouco mais de interação, principalmente para a criança, um local onde ela pode enxergar uma tela, ver um desenho e se sentir mais confortável, é primordial. Não tem sensação que eu consiga definir. É importantíssimo, é um retorno imensurável”, ressalta o gerente.

Compromisso com ODS da ONU

Foto: reprodução / Hifa | Presidente do Hifa, Winston Roberto Machado , ao lado do gerente da Agência Sicredi União RS/ES (bairro Gilberto Machado), Luiz Felipe Sobreira, inaugurando a ala do projeto “Sorrisos em Tela

Além do projeto “Sorrisos em Tela”, a cooperativa Sicredi União RS/ES também apoia outras iniciativas de humanização no Hifa, que estão alinhadas à Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas (ONU), contemplando diversos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

Entre eles, o ODS 3 — Saúde e Bem-Estar —, que tem como propósito assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todas as pessoas, em todas as idades, incentivando ações que ampliem o acesso aos serviços de saúde, fortaleçam a prevenção de doenças e contribuam para ambientes mais humanizados e acolhedores no cuidado com a população.

Foto: reprodução/ Hifa | Brinquedoteca vertical do Projeto Florestinha

Nesse contexto, destaca-se o Projeto Florestinha, uma brinquedoteca vertical. A iniciativa, desenvolvida pelo hospital em parceria com a cooperativa, é voltada às crianças hospitalizadas, com atenção especial àquelas com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

O espaço terapêutico foi concebido para estimular o desenvolvimento psicossocial dos pacientes, proporcionando um ambiente adaptado às suas necessidades. Os brinquedos educativos desempenham papel importante no desenvolvimento das habilidades motoras, cognitivas e de comunicação, além de proporcionar momentos de diversão e conforto.

“Ao integrar a brinquedoteca no ambiente hospitalar, o Projeto Florestinha, não apenas contribui para o desenvolvimento das crianças, mas também torna o espaço mais alegre e leve, promovendo uma experiência mais positiva e acolhedora durante o tratamento”, destaca o Hifa.

Caminho lúdico reduz medo antes de cirurgias

Foto: Reprodução / Hifa | Mãe com criança fazendo o percurso lúdico viabilizado pelo projeto “Um Caminho Melhor”

Outra iniciativa desenvolvida pelo Hifa em parceria com a Sicredi é o projeto “Um Caminho Melhor”, criado para humanizar a experiência das crianças que passam por cirurgias eletivas, uma vez que a formalidade do ambiente hospitalar, marcada pela presença de equipamentos cirúrgicos, pode gerar medo e insegurança nos pacientes pediátricos.

Para minimizar esses sentimentos, o projeto oferece um acolhimento afetivo por meio de um percurso lúdico pintado pelo artista Raí Bolzan. Além disso, utilizam-se “bichinhos elétricos”, que conduzem as crianças até o centro cirúrgico de forma divertida e tranquila.

A iniciativa busca transformar um momento de tensão em uma experiência mais leve, contribuindo para o bem-estar dos pacientes e de suas famílias.

Conforme explica o diretor administrativo e financeiro do Grupo Hifa, Christian Lessa, os recursos do Fundo Social da cooperativa representam muito mais do que equipamentos e reformas.

Foto: reprodução / Hifa | Diretor administrativo e financeiro do Grupo Hifa, Christian Lessa

“O apoio da Sicredi aos projetos do Hifa faz diferença real na vida dos pacientes do SUS. Esses recursos são essenciais para promover mais conforto, acolhimento e garantir um atendimento cada vez mais humanizado. Investir nesses projetos é investir no bem-estar, na dignidade e na qualidade de vida de quem mais precisa. Somos muito gratos por essa parceria, que fortalece nossa missão de cuidar com excelência e responsabilidade social”, afirma Lessa.

Fundo Social

O Fundo Social da Sicredi é uma iniciativa que direciona parte dos resultados financeiros anuais da cooperativa para apoiar projetos desenvolvidos por entidades sem fins lucrativos que promovem transformações nas comunidades onde a instituição atua.

Conforme explica o diretor executivo da cooperativa Sicredi União RS/ES, Fernando Reichert Haas, a expectativa é de que a iniciativa, praticada desde 2018, alcance um número cada vez maior de pessoas.

Diretor executivo da cooperativa Sicredi União RS/ES, Fernando Reichert Haas

“Neste ano, a gente tem a estimativa de R$ 3 milhões que devem ser investidos. O Espírito Santo, conforme o seu resultado, o número de associados e as agências, tem aumentado a cada ano o número de projetos e ações. São projetos que trazem esse cunho social e possibilitam a gente fazer a diferença, seja por meio da área de educação, saúde, segurança pública ou esporte”, afirma Haas.

Dados da cooperativa apontam que, no Espírito Santo, somente em 2025, o Fundo Social destinou R$ 416.656,63 para iniciativas comunitárias em diversos municípios.

Na região Sul do estado, Cachoeiro de Itapemirim concentrou o maior volume de investimentos, totalizando R$ 162.802,33.

Além do Hifa, o Fundo Social da Sicredi também beneficiou o Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim (HECI). A instituição recebeu R$ 20.147,40 para a compra de tablets destinados aos pacientes em tratamento de hemodiálise.

Já o Instituto Pró-Vitae Sul Capixaba de Atenção à Saúde e Assistência Social recebeu R$ 26.536,48 para a aquisição e instalação de aparelhos de ar-condicionado nos quartos da instituição.

Ainda em Cachoeiro, a cooperativa destinou à Associação de Desenvolvimento Comunitário Agrop R$ 10 mil para a aquisição de uma usina geradora de energia solar.

A Diocese do município também foi contemplada. Os recursos, de R$ 10 mil, foram usados para a compra de materiais destinados à reforma da sede da instituição religiosa.

Foto: reprodução / Diocese de Cachoeiro de Itapemirim, que recebeu recursos para reforma por meio do Fundo Social Sicredi

Além desses e de outros projetos contemplados em Cachoeiro, o Fundo Social também alcançou diversas cidades do Sul do Espírito Santo, como, por exemplo, Castelo, onde foram destinados R$ 36.256,28 para projetos voltados ao fortalecimento das comunidades locais.

Em Apiacá, os recursos, de R$ 24.329,25, beneficiaram projetos com foco no desenvolvimento comunitário e na promoção da qualidade de vida da população.

No município de Alegre, o investimento de R$ 28.719,38 foi aplicado em ações ligadas à educação, saúde, bem-estar e ao fortalecimento de iniciativas sustentáveis.

Impacto do cooperativismo nas comunidades

Em 2025, o Fundo Social da Sicredi RS/ES contemplou 316 projetos em diferentes iniciativas na área em que atua, totalizando um investimento de mais de R$ 2,9 milhões.

Conforme apontam os números da cooperativa, o segmento educacional recebeu o maior número de iniciativas apoiadas, com 104 projetos e aporte de R$ 1,14 milhão. Em seguida, a área cultural registrou 81 projetos contemplados, com investimentos superiores a R$ 506 mil.

A saúde também se destacou, com 75 projetos beneficiados e recursos que ultrapassam R$ 881 mil.

No esporte, foram contemplados 25 projetos, com investimento de R$ 162,149,15. Na área da segurança as 18 iniciativas selecionadas dividiram o valor de R$ 115,605,93. Já os 13 projetos voltados ao meio ambiente receberam R$ 99,842,26.

Ao todo, os recursos distribuídos pelo Fundo Social alcançaram R$ 2.906.462,93.

Contribuição econômica do cooperativismo

Estudo da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), em parceria com a Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB), divulgado no Anuário do Cooperativismo Brasileiro 2023, aponta que, para cada R$ 1,00 investido ou gasto no cooperativismo, R$ 2,92 retornam para a sociedade.

Gerente da Agência Sicredi União RS/ES (bairro Gilberto Machado), Felipe Sobreira

“Tudo o que o associado investe na cooperativa, com a sua principalidade, aderindo às nossas soluções financeiras, reverbera dentro da própria sociedade. Ou seja, onde tem uma cooperativa de crédito, a sociedade, como um todo, também avança, ela prospera”, explica Sobreira.

O gerente da agência Sicredi União ainda ressalta que o retorno do cooperativismo de crédito não se dá apenas por meio da responsabilidade social, mas também do ponto de vista econômico, gerando emprego e renda.

“Quando a cooperativa se instala, o entorno acaba fazendo um movimento. Hoje, no estado do Espírito Santo, nós temos aproximadamente 280 colaboradores. A cooperativa como um todo, a Sicredi RS/ES, tem em torno de quase 1.300 colaboradores”, afirma.

A capacidade de contribuição do cooperativismo capixaba para a economia também é reforçada pelos dados divulgados pelo Sistema OCB/ES.

Gráfico: reprodução Anuário do Cooperativismo Capixaba 2025 do Sistema OCB/ES

Os valores são referentes ao ano de 2024 e foram publicados no Anuário do Cooperativismo Capixaba do ano passado.

Os números apontam que o valor arrecadado em tributos foi de R$ 43,7 milhões em tributos municipais, R$ 253,6 milhões em tributos estaduais e R$ 442,5 milhões em tributos federais.