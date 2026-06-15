Corpo localizado em mata de Afonso Cláudio pode ser de mulher desaparecida

Um corpo foi localizado na manhã desta segunda-feira (15) em uma região de mata de difícil acesso em Mata Fria, no município de Afonso Cláudio, na Região Serrana do Espírito Santo. A principal suspeita é de que os restos mortais sejam de uma mulher de 48 anos que estava desaparecida desde o último dia 6.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

De acordo com informações da Polícia Civil, há indícios de que o corpo encontrado pertença à moradora, vista pela última vez quando deixou a própria residência a pé, na comunidade de Solário Três Pontões.

Leia mais: Idoso de 66 anos é esfaqueado dentro de residência no Espírito Santo

Desde o registro do desaparecimento, uma força-tarefa foi mobilizada para tentar localizar a mulher. As buscas contaram com a atuação do Corpo de Bombeiros, da Defesa Civil e de equipes de resgate, que utilizaram cães farejadores e drones para vasculhar a região.

Após a localização do corpo, a Polícia Científica foi acionada para realizar os procedimentos periciais. A identificação oficial dos restos mortais e a determinação da causa da morte dependerão dos exames realizados pelos especialistas.

O Corpo de Bombeiros também confirmou que foi chamado para atuar no resgate. No início da tarde desta segunda-feira, os trabalhos de remoção ainda estavam em andamento.

A Polícia Civil acompanha o caso e aguarda a conclusão da perícia para confirmar oficialmente a identidade da vítima e esclarecer as circunstâncias da morte.