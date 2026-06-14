Idoso de 66 anos é esfaqueado dentro de residência no Espírito Santo

Um idoso foi esfaqueado neste sábado (13), no bairro Divinópolis, na Serra. A vítima, de 66 anos, foi encontrada ferida deitada em um colchão.

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Segundo a Polícia Militar, a tentativa de homicídio ocorreu dentro de uma casa. Em relato aos policiais, o dono do imóvel afirma que não presenciou as agressões ao amigo. Ele destaca que saiu para comprar bebidas alcoólicas e quando retornou já encontrou a vítima pedindo socorro.

O idoso ferido confirmou a versão do dono da casa, mas não deu detalhes de quem foi o suposto conhecido que o atacou.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada. A vítima foi socorrida para o Hospital Estadual Dr. Jayme dos Santos Neves.

A Polícia Civil informou que o caso será investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra. Nenhum suspeito foi preso até o momento.