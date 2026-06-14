Idoso de 66 anos é esfaqueado dentro de residência no Espírito Santo
Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada. A vítima foi socorrida para o Hospital Estadual Dr. Jayme dos Santos Neves.
Um idoso foi esfaqueado neste sábado (13), no bairro Divinópolis, na Serra. A vítima, de 66 anos, foi encontrada ferida deitada em um colchão.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Segundo a Polícia Militar, a tentativa de homicídio ocorreu dentro de uma casa. Em relato aos policiais, o dono do imóvel afirma que não presenciou as agressões ao amigo. Ele destaca que saiu para comprar bebidas alcoólicas e quando retornou já encontrou a vítima pedindo socorro.
O idoso ferido confirmou a versão do dono da casa, mas não deu detalhes de quem foi o suposto conhecido que o atacou.
Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada. A vítima foi socorrida para o Hospital Estadual Dr. Jayme dos Santos Neves.
A Polícia Civil informou que o caso será investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra. Nenhum suspeito foi preso até o momento.
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726