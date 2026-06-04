Corpus Christi: confira como ficam os atendimentos da Saúde no ES

Em virtude dos pontos facultativos de Corpus Christi nesta quinta-feira (04) e na sexta-feira (5), de acordo com o Decreto Estadual 122-S, de 22 de janeiro de 2026, os serviços administrados pela Secretaria da Saúde (Sesa) que não prestam atendimentos de urgência e emergência funcionam até esta quarta-feira (3) e retornam as atividades na próxima segunda-feira (8).

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O Centro Regional de Especialidades (CRE) Metropolitano, em Cariacica, funcionará até quarta-feira (3) e os serviços serão retomados normalmente na segunda-feira (8), assim como no CRE Cachoeiro de Itapemirim, Colatina e o CRE São Mateus.

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O Centro de Reabilitação Física do Espírito Santo (Crefes) terá o atendimento realizado no ambulatório normalmente até esta quarta-feira (3) e as atividades retornam na segunda-feira (8). Entretanto, o Núcleo de Internação do local vai funcionar normalmente durante o ponto facultativo e final de semana, com atendimento 24 horas.

As unidades das Farmácias Cidadãs Estaduais de Aracruz, Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Castelo, Colatina, Guaçuí, Guarapari Linhares, São Mateus, Serra, Nova Venécia, Venda Nova do Imigrante, Vila Velha e Vitória funcionarão até esta quarta-feira (3), e retornam com o atendimento na segunda-feira (8).

O Centro Estadual de Hemoterapia e Hematologia do Espírito Santo (Hemoes), localizado em Vitória, terá atendimento normalmente durante os pontos facultativos nos dias 04 (quinta-feira) e 05 (sexta-feira).

Entretanto, no dia 06 de junho (sábado), não haverá expediente de atendimento no Hemoes, devido à realização de desligamento de energia, limpeza de caixa d´água e dedetização no local. Os serviços de atendimento na unidade retornam no dia 07 de junho (domingo), no horário das 7h às 19h, com cadastro do doador se encerrando às 18h20, para receber os candidatos à doação.

Já os Hemocentros Regionais em Colatina, Linhares e São Mateus e a Unidade de Coleta da Serra atenderão até esta quarta-feira (03) e retornam na segunda-feira (08).

O Centro de Referência para Imunobiológicos Especiais (CRIE), localizado em Vitória, funcionará normalmente durante o Corpus Christi. Os atendimentos acontecem de segunda a sexta-feira, das 07h30 às 17h30. Aos sábados das 07h30 às 17h30 e aos domingos das 07h30 às 14h.

Serviços de Urgência e Emergência que mantêm o atendimento normal:

– Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192).

– Centro de Informação e Assistência Toxicológica (CIATox): os profissionais de Saúde e a população em geral podem ligar para o número 0800-283-9904 (atendimento 24 horas) para receber orientações de como proceder em caso de intoxicação por medicamentos, plantas, contatos com animais peçonhentos ou outro motivo. A ligação é gratuita.

Hospitais Estaduais:

– Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves (HEJSN), na Serra;

– Hospital Estadual Dr. Dório Silva (HEDS), na Serra;

– Hospital Estadual Infantil Nossa Senhora da Glória (HINSG), em Vitória;

– Hospital Estadual de Urgência e Emergência “São Lucas” (HEUE), em Vitória;

– Hospital Estadual Antônio Bezerra de Faria (HEABF), em Vila Velha;

– Hospital Estadual Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves (Himaba), em Vila Velha;

– Hospital Estadual Dr. Nilton de Barros, em Vila Velha;

– Hospital Estadual de Atenção Clínica (HEAC), em Cariacica – emergências psiquiátricas;

– Hospital Estadual Roberto Arnizaut Silvares (HRAS), em São Mateus;

– Hospital e Estadual Sílvio Avidos (HESA), em Colatina;

– Hospital Estadual Dr. João dos Santos Neves (HEJSN), em Baixo Guandu;

– Hospital Estadual São José do Calçado (HESJC);

– Unidade Integrada Jerônimo Monteiro (UIJM);

– Hospital Estadual Dr. Alceu Melgaço Filho (HDAMF), em Barra de São Francisco;

– Centro de Atendimento Psiquiátrico Dr. Aristides Alexandre Campos (CAPAAC), em Cachoeiro de Itapemirim – Emergências psiquiátricas.