Corpus Christi é feriado? Por que a celebração muda de data?

A celebração de Corpus Christi ocorre nesta quinta-feira (4). A data é celebrada exatamente 60 dias depois da Páscoa, outra festa católica. Como a data da Semana Santa é móvel, o mesmo ocorre com Corpus Christi.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

No ano 325, no concílio de Niceia, a Igreja Católica estabeleceu que a Páscoa seria sempre comemorada no primeiro domingo após a primeira lua cheia que ocorre depois do equinócio de outono no Brasil e em todo o hemisfério sul e da primavera no hemisfério norte.

Leia também: Corpus Christi de Castelo usará mais de 80 toneladas de materiais

Esse domingo em que se comemora a Páscoa pode cair entre 22 de março e 25 de abril. Em 2026, foi comemorado em 5 de abril. Então, Corpus Christi, celebrado 60 dias depois, será festejado em 4 de junho.

Outra celebração cuja data é determinada pela Páscoa é o carnaval – a terça-feira de carnaval acontece exatamente 47 dias antes da Páscoa.

O que é Corpus Christi?

Corpus Christi, expressão em latim que significa “Corpo de Cristo”, é o nome de uma celebração instituída pela Igreja Católica em 1264 para comemorar a eucaristia, o sacramento cristão segundo o qual o pão e o vinho se tornam o corpo e o sangue de Jesus Cristo.

No Brasil, não é feriado nacional, mas é feriado estadual ou municipal em vários locais e ponto facultativo em outros.

Em muitas cidades brasileiras são tradicionais as procissões de Corpus Christi, durante as quais os fiéis caminham por ruas enfeitadas com desenhos religiosos.

A celebração é realizada numa quinta-feira por ser diretamente ligada a outra data religiosa, a última ceia de Jesus Cristo com os apóstolos antes de ser crucificado, que ocorreu na quinta-feira anterior à Páscoa. Naquela data, segundo a Igreja Católica, Cristo ofereceu a Deus o seu corpo e o seu sangue, representados respectivamente por pão e vinho, e entregou esses alimentos aos apóstolos para que eles consumissem, ordenando que assim fizessem também com seus sucessores.

“Tomai todos e comei. Isto o pão é o Meu Corpo, que é entregue por vós”, teria dito Cristo. Foi então criada a crença de que o pão e o vinho, a partir do ato da consagração, se transformam no corpo e no sangue de Cristo. Esse fenômeno é chamado transubstanciação.

Foi a partir daí que se instituiu Corpus Christi, com o objetivo de reafirmar a importância do pão e do vinho como o corpo e o sangue de Cristo.