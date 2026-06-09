Corrida Kids terá retirada de kits com programação especial

A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Qualidade de Vida (Semesp), informa aos participantes da Corrida Kids, categoria infantil da Corrida de São Pedro, que a retirada das camisas acontecerá no dia 13 de junho (sexta-feira), das 8h às 12h, na Praça Jerônimo Monteiro, no Centro da cidade.

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Além da entrega dos kits, a programação contará com uma atividade especial voltada para as crianças: um momento de criatividade e diversão em que os pequenos poderão personalizar suas próprias camisas. A ação tem como objetivo incentivar a participação infantil no esporte, estimulando também a expressão artística e o envolvimento das famílias.

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Para participar da atividade, a prefeitura orienta que as crianças levem canetinhas hidrográficas, que serão utilizadas na customização das camisas.

A Corrida Kids será realizada no dia 20 de junho (sábado), com concentração às 15h e largada às 16h, na Linha Vermelha, próximo ao Museu Ferroviário. A atividade reunirá crianças em um momento de esporte, lazer e integração, reforçando o incentivo à prática esportiva desde a infância.

A iniciativa faz parte das ações do município voltadas ao incentivo à prática esportiva desde a infância, promovendo experiências que unem saúde, convivência social e diversão. A prefeitura reforça a importância da retirada das camisas dentro do horário estabelecido.