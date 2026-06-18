CRAS Volante leva serviços de assistência social à comunidade de Jaqueira

A Secretaria Municipal de Assistência Social de Presidente Kennedy levará atendimento próximo à população com o CRAS Volante na comunidade de Jaqueira (Pronafinho) na próxima terça-feira (23) às 18h30.

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O serviço itinerante tem como objetivo aproximar os moradores dos programas e serviços da secretaria, oferecendo inscrição e divulgação do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), atendimento técnico com assistentes sociais e psicólogos, e orientações sobre benefícios e atualização do Cadastro Único, facilitando o acesso a programas como Bolsa Família e outros incentivos federais.

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A ação reforça o compromisso da Prefeitura de Presidentes Kennedy em garantir atendimento de qualidade e acessível a toda a população, promovendo inclusão social e fortalecendo a rede de proteção e assistência municipal.

Moradores interessados devem comparecer no dia e horário programados, aproveitando a oportunidade para tirar dúvidas e regularizar cadastros, garantindo acesso a todos os serviços disponíveis.