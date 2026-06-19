Crédito impulsiona inovação e fortalece competitividade do agronegócio capixaba

O acesso ao crédito e às soluções financeiras estruturadas pelo Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes) têm estimulado cooperativas e agroindústrias capixabas a investirem em inovação, automação e tecnologia. O resultado é a ampliação da produtividade, da competitividade e da agregação de valor aos produtos do agro capixaba, por meio de estruturação de cadeias produtivas e da agroindústria, além da transformação do agronegócio tradicional em um setor cada vez mais tecnológico, sustentável e conectado às demandas dos mercados nacional e internacional.

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O analista bancário do Bandes Eduardo Kuster afirma que o foco vai além do financiamento tradicional voltado à expansão da produção. “Estamos olhando para o aumento da produtividade e da competitividade. Os empresários do agronegócio precisam reduzir custos e se adaptar a um cenário cada vez mais desafiador. Isso acontece quando incorporam inovação, tecnologia e práticas sustentáveis às suas atividades”, explica.

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Ele ressalta que a inovação não está restrita a soluções complexas ou altamente tecnológicas. “Uma análise de solo bem-feita, um manejo eficiente da irrigação ou a preparação para enfrentar as mudanças climáticas também são exemplos de inovação que fazem diferença na rentabilidade e na sustentabilidade das propriedades”, afirma.

O banco tem direcionado esforços para apoiar projetos que agreguem valor à produção agropecuária e fortaleçam toda a cadeia produtiva. “Quando apoiamos uma empresa de beneficiamento, por exemplo, estamos contribuindo para a geração de renda, emprego e desenvolvimento econômico em diferentes regiões do estado. O agronegócio é uma das principais forças da economia capixaba e queremos apoiar essa nova fase de crescimento baseada em tecnologia e sustentabilidade”, destaca Eduardo.

De norte a sul do Espírito Santo é possível encontrar exemplos dessa parceria com o Bandes. A agroindústria Doces Fardin, de Vargem Alta, é uma delas. Se, no passado, a empresa contava com financiamento do banco para capital de giro, atualmente os recursos têm sido utilizados para modernizar a produção e enfrentar o desafio da escassez de mão de obra.

No final de 2024, a empresa iniciou um processo de automação, investimento financiado em 90% com recursos do Bandes. “A indústria e o campo precisam constantemente de novas tecnologias para continuar crescendo. O mercado é dinâmico e exige inovação permanente. O crédito trouxe condições para investir mesmo em um cenário de juros elevados e abriu novos horizontes para o nosso negócio”, relata o empresário Romildo Fardin.

Romildo com a esposa Marivania e os filhos Ronatane Rian, da Doces Fardin, agroindústria de Vargem Alta. Foto: Reprodução/rede social

Com a automação em andamento, a produção já registrou aumento de 15%. A expectativa é que, com a conclusão dos trabalhos, o crescimento alcance 50%. Os investimentos, segundo Fardim, têm gerado benefícios que vão além do aumento da produção.

“Conseguimos melhorar as condições de trabalho, ampliar a eficiência dos processos e fortalecer toda a cadeia produtiva. São avanços que refletem diretamente na competitividade da empresa e nas oportunidades para os colaboradores”, afirma.

Outro exemplo vem de Jaguaré. Atenta à escassez de serviços de análises agronômicas na região, a empresária Vanessa Dal-Bó fundou a AgroLandES, empresa especializada nesse segmento para atender o norte capixaba e o sul da Bahia. A engenheira química acessou crédito do Bandes em junho de 2022 e novamente em maio de 2025. Com o apoio financeiro, foi possível estruturar o laboratório, inaugurado em 2023, além de investir em equipamentos e tecnologias para atender produtores e empresas do setor.

Com o apoio do Bandes, Vanessa Dal-Bó estruturou o empreendimento e investiu em equipamentos e

tecnologias para atender produtores e empresas do setor. Foto: Gerência de comunicação do Bandes

“O acesso a esse crédito representou a possibilidade de transformar um projeto em realidade. Empreender exige investimento, planejamento e coragem, e contar com um incentivo voltado à inovação permitiu acelerar a implantação do laboratório e oferecer suporte técnico especializado. Além disso, possibilitou trazer tecnologia de ponta para a área de análises agronômicas no Espírito Santo”, afirma.

Ainda de acordo com Vanessa, o incentivo à inovação tem papel estratégico para o futuro do agronegócio capixaba. “Quando há apoio à inovação, à tecnologia e a novos empreendimentos, cria-se um ambiente mais favorável ao aumento da produtividade, da eficiência e da sustentabilidade no campo. Além disso, fortalece empresas locais, gera empregos qualificados e amplia o acesso dos produtores a soluções técnicas mais próximas da realidade regional”, destaca.

O empreendimento contou com apoio da linha Finep Inovacred, com contratação junto ao Bandes. O banco capixaba é um repassador de recursos da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), vinculada ao Ministério da Ciência e Tecnologia.